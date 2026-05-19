Honduras activa nueva ofensiva penal contra extorsión, pandillas y terrorismo

Tegucigalpa, Honduras.-El Congreso Nacional aprobó anoche un paquete de reformas penales que redefine la estrategia del Estado contra la extorsión, las maras y pandillas, y el crimen organizado, con cambios que endurecen condenas, amplían la persecución penal y fortalecen las facultades de vigilancia e investigación de las autoridades.

Las modificaciones representan uno de los giros más agresivos en política criminal de los últimos años.

El argumento del oficialismo es claro: responder con mayor dureza a organizaciones que durante años han golpeado a comerciantes, transportistas, empresarios y familias hondureñas mediante amenazas, asesinatos y cobros del impuesto de guerra.

El cambio más inmediato recae sobre el delito de extorsión, una de las principales fuentes de financiamiento de maras y estructuras criminales.

Hasta ahora, el Código Penal castigaba este delito con penas de entre 10 y 15 años de prisión cuando una persona, mediante violencia o intimidación, obligaba a otra a realizar u omitir un acto que afectara su patrimonio.

La nueva reforma endurece ese castigo y eleva la condena a entre 15 y 20 años.

Pero el verdadero cambio está en el alcance de la figura penal. La legislación anterior describía la extorsión desde una visión más tradicional, centrada en amenazas directas y presión sobre la víctima para obtener un beneficio económico.

La nueva redacción reconoce que las estructuras criminales han sofisticado sus métodos y amplía de manera radical el concepto.

Ahora será considerado extorsión cualquier acto cometido mediante violencia, amenazas o intimidación, ya sea de forma directa o indirecta, presencial o a distancia, incluso a través de terceros o mecanismos encubiertos.

Eso significa que el delito ya no se limita a exigir dinero bajo amenaza. También abarcará conductas como obligar a una persona a transferir fondos, depositar dinero, entregar bienes, asumir deudas, perdonar obligaciones o renunciar a derechos bajo presión criminal.

La reforma también elimina una barrera procesal importante: el delito se considerará consumado aunque el criminal no logre cobrar.

Es decir, ya no será necesario demostrar que la víctima entregó dinero o cumplió la exigencia; bastará con probar la amenaza y la intención criminal.

Además, la responsabilidad penal deja de recaer únicamente en quien hace la llamada extorsiva o emite la amenaza.

A partir de ahora, también podrán ser perseguidos quienes participen en cualquier eslabón de la operación: quienes recojan dinero, reciban bienes producto de la extorsión o faciliten cuentas bancarias o plataformas financieras para movilizar recursos ilícitos.

El endurecimiento continúa en las agravantes.

La legislación anterior contemplaba un número limitado de circunstancias para aumentar la pena. La reforma multiplica esos escenarios y apunta directamente a modalidades frecuentes del crimen organizado.

Se castigará con mayor severidad cuando la extorsión provoque el cierre temporal o definitivo de un negocio, cuando el responsable actúe simulando ser autoridad, cuando reincida, cuando abuse de relaciones familiares, laborales o de confianza, o cuando la operación sea coordinada desde el extranjero.

También se agrava el delito si el responsable ya enfrentaba procesos judiciales bajo medidas distintas a prisión.