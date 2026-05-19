Presentan nuevo requerimiento fiscal contra Adán Fúnez por supuesto abuso de autoridad

Tegucigalpa, Honduras.- La Fiscalía Especial para la Transparencia y el Combate a la Corrupción Pública presentó un nuevo requerimiento fiscal contra el exalcalde de Tocoa, Colón, Adán Fúnez, por el presunto delito de abuso de autoridad. La acusación también involucra a otros exfuncionarios de la municipalidad de Tocoa, quienes deberán comparecer ante el Juzgado Penal con Competencia Nacional el próximo 17 de junio, para rendir declaraciones. De acuerdo con la información proporcionada, el caso está relacionado con decisiones tomadas durante una sesión de corporación municipal que derivaron en la destitución de un funcionario público.

Sin embargo, posteriormente el empleado fue restituido en su cargo, situación que ahora forma parte de las investigaciones impulsadas por el Ministerio Público. “Se deriva de las investigaciones realizadas sobre una sesión de la corporación municipal que derivó en la destitución de un funcionario, pero el 12 de noviembre fue restituido. Sobre eso trata la acusación”, explicó Ruíz Gabriel Barahona, portavoz de los juzgados en San Pedro Sula. Las autoridades judiciales programaron para el próximo 17 de junio la audiencia de declaración de imputado contra Adán Fúnez y los demás señalados.