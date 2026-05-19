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Presentan nuevo requerimiento fiscal contra Adán Fúnez por supuesto abuso de autoridad

El exalcalde de Tocoa deberá comparecer el próximo 17 de junio por una acusación relacionada con la destitución de un funcionario municipal

  • Actualizado: 19 de mayo de 2026 a las 12:18
Presentan nuevo requerimiento fiscal contra Adán Fúnez por supuesto abuso de autoridad

Las autoridades judiciales programaron para el próximo 17 de junio la audiencia de declaración de imputado contra Adán Fúnez y los demás señalados.

 Foto: Cortesía

Tegucigalpa, Honduras.- La Fiscalía Especial para la Transparencia y el Combate a la Corrupción Pública presentó un nuevo requerimiento fiscal contra el exalcalde de Tocoa, Colón, Adán Fúnez, por el presunto delito de abuso de autoridad.

La acusación también involucra a otros exfuncionarios de la municipalidad de Tocoa, quienes deberán comparecer ante el Juzgado Penal con Competencia Nacional el próximo 17 de junio,

para rendir declaraciones.

De acuerdo con la información proporcionada, el caso está relacionado con decisiones tomadas durante una sesión de corporación municipal que derivaron en la destitución de un funcionario público.

Exalcalde Adán Fúnez enfrenta nuevo requerimiento por presunto abuso de autoridad

Sin embargo, posteriormente el empleado fue restituido en su cargo, situación que ahora forma parte de las investigaciones impulsadas por el Ministerio Público.

“Se deriva de las investigaciones realizadas sobre una sesión de la corporación municipal que derivó en la destitución de un funcionario, pero el 12 de noviembre fue restituido. Sobre eso trata la acusación”, explicó Ruíz Gabriel Barahona, portavoz de los juzgados en San Pedro Sula.

Las autoridades judiciales programaron para el próximo 17 de junio la audiencia de declaración de imputado contra Adán Fúnez y los demás señalados.

Testigo y pericias vinculan a Adán Fúnez con crimen de Juan López

Cabe recordar que recientemente el Juzgado de Letras en materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción dictó auto de formal procesamiento con prisión preventiva contra Fúnez por su presunta vinculación en el asesinato del ambientalista Juan López.

El caso del crimen contra el líder ambientalista incluso ha generado atención internacional debido a las constantes denuncias que realizaba Juan López sobre temas ambientales y extractivos en la zona de Tocoa.

Ahora, Fúnez enfrenta un nuevo requerimiento fiscal que tendrá que sobrellevar en conjunto con el caso que lo vincula directamente con el asesinato de Juan López.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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