Documental hondureño “Allá donde nace el sol” llega a Cannes Docs

Esta historia tiene su raíz en una inquietud de Bermúdez, de abordar en su obra el tema de la identidad, la pertenencia y el desarraigo. A lo largo de estos años ha ido tomando forma, hasta llegar al Cannes Docs.

Tegucigalpa, Honduras.- Hace una década se gestó "Alla donde nace el sol" , codirigo por Laura Bermúdez y Jorge García, y producido por Servio Tulio Mateo.

La sección Cannes Docs es un espacio dedicado al cine documental dentro del Marché du Film del Festival de Cannes, específicamente en la categoría de Spotlighted Projects (Proyectos Destacados).

No es una sección oficial de competencia del festival, pero opera como una plataforma paralela e industrial, se realiza en el marco del Festival de Cannes y funciona como una plataforma de networking, industria y promoción para documentalistas, productores, distribuidores y festivales, por lo que se convierte en una puerta para dar a conocer al mercado global producciones documentales.

Por eso, para una producción hondureña, en este caso "Allá donde nace el sol", tener este espacio es determinante para dar a conocer el trabajo que se hace en este lado del mundo.

El documental no tuvo que postularse para ser aceptado en el Cannes Docs, su acreditación directa se la ganó en diciembre de 2025, cuando participó en la sección Work in Progress (WIP) de Ventana Sur (el mercado de cine más importante de Latinoamérica, celebrado en Argentina). Allí arrasó al llevarse simultáneamente el Premio Cannes Docs y el Premio Docs Barcelona. El galardón en Argentina consistió precisamente en catapultarlo directamente a Cannes como uno de los Spotlighted Projects (Proyectos Destacados).

Sobre su participación en este espacio, Laura Bermúdez señala que "la experiencia de Cannes Docs ha sido algo fuera de serie. Estar junto a grandes cineastas del mundo y poder descubrir el cine que se está haciendo hoy en el más alto nivel, ha sido profundamente inspirador. También hemos logrado posicionar nuestro proyecto y fortalecer su camino internacional, creando conexiones muy valiosas para el futuro de la película”.

Para Jorge García "ha sido muy emocionante ver cómo nuestra historia y nuestras raíces generan conexiones y resonancias más allá de nuestras fronteras”. El codirector y protagonista de este documental resalta que este proyecto ha llamado la atención de cineastas africanos, que han mostrado "un profundo interés en conocer más sobre nuestra película y sobre la cultura garinagu".

Por su parte, Servio Tulio Mateo, comparte que estar en Cannes Docs les ha permitido hacer contactos con programadores de festivales de distintas partes del mundo, "haber podido presentar nuestro ´pitch´ en este prestigioso mercado, valida el trabajo que hemos venido realizando desde hace 10 años. Ahora estamos trabajando en nuestro estreno mundial que pronto daremos a conocer”.

En una entrevista previa para El Heraldo, Laura Bermúdez compartió que además de ese recorrido internacional y estrenos en espacios fuera de Honduras, para ellos es muy importante que la película se presente aquí, donde nació, y que además se haga una gira por las comunidades garífunas, "queremos presentarlo en los lugares que hayan diásporas. Una de las metas con Jorge es de conectar África y Latinoamérica, esas diásporas que nos unen".

Si quiere conocer más sobre este cortometraje, lea: “Allá donde nace el sol”, el primer largometraje de Laura Bermúdez.