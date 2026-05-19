Voraz incendio consume vivienda en la colonia Montefresco, San Pedro Sula

San Pedro Sula, Honduras.-Un incendio consumió a cenizas una vivienda ubicada en la 28 calle, en la colonia Montefresco, de San Pedro Sula, en el norte de Honduras.
De acuerdo con los informes preliminares, el Cuerpo de Bomberos recibió la alerta del siniestro a eso de las 11:10 de la mañana, por lo que se trasladaron al lugar.
Cuando llegaron a la zona, vieron fuertes llamas saliendo de una casa de esquina, mientras que los ocupantes miraban desde afuera cómo todas sus pertenencias se consumían.
El dueño de la vivienda afirmó que ocurrió por un cortocircuito, porque estaban trabajando cambiando el techo y cuando conectaron una herramienta, ahí hizo corto.
"Ojalá me ayude el gobierno, acabo de perder millones, vivimos aquí desde el 91", afirmó Sebastián Romero, dueño de la casa.
Según detalló Romero, en la vivienda solo estaban él y uno de sus hijos, que estaba dormido en uno de los dormitorios; todos lograron salir sin lesiones, pese a que intentaron salvar algunas cosas.
El Cuerpo de Bomberos logró controlar las llamas y ya se encuentran en labores de enfriamiento en la zona, para luego iniciar con la investigación y confirmar el motivo real del siniestro.