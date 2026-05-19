Voraz incendio consume vivienda en la colonia Montefresco, San Pedro Sula

San Pedro Sula, Honduras.-Un incendio consumió a cenizas una vivienda ubicada en la 28 calle, en la colonia Montefresco, de San Pedro Sula, en el norte de Honduras.

De acuerdo con los informes preliminares, el Cuerpo de Bomberos recibió la alerta del siniestro a eso de las 11:10 de la mañana, por lo que se trasladaron al lugar.

Cuando llegaron a la zona, vieron fuertes llamas saliendo de una casa de esquina, mientras que los ocupantes miraban desde afuera cómo todas sus pertenencias se consumían.

El dueño de la vivienda afirmó que ocurrió por un cortocircuito, porque estaban trabajando cambiando el techo y cuando conectaron una herramienta, ahí hizo corto.