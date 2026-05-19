Julio Iglesias querellará a Yolanda Díaz por calumnias en el caso de abuso sexual

El origen de toda esta cadena judicial se remonta a la denuncia que dos exempleadas del cantante interpusieron por presuntos delitos de trata de seres humanos con fines de trabajo forzado y servidumbre, agresión sexual, lesiones y vulneración de derechos laborales. La Fiscalía de la Audiencia Nacional archivó la investigación en enero al no cumplirse los requisitos legales para que la Justicia española pudiera asumir competencia sobre los hechos, dado que estos habrían ocurrido en países del Caribe.