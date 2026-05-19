Young Miko anuncia Do Not Disturb Deluxe, previo a iniciar su gira mundial

La puertorriqueña María Victoria Ramírez de Arellano Cardona, conocida artísticamente como Young Miko, anunció que el próximo 29 de mayo pondrá en circulación Do Not Disturb Deluxe, la edición ampliada de su segundo álbum de estudio, en lo que será el pistoletazo de salida a una temporada que la llevará desde los escenarios de Tokio hasta los grandes recintos de Europa y América.
El movimiento tiene una lógica clara dentro de la estrategia discográfica de la artista. Do Not Disturb, el álbum original, llegó a las plataformas digitales el 7 de noviembre de 2025 con 16 temas que transitan entre el trap, el reggaetón, el R&B, el afrobeats y el drum and bass.
La artista describió el título del disco como el reflejo de un momento vital en el que necesitaba tiempo para sí misma: "Necesitaba tiempo para mí, para escuchar, para divertirme, y siento que con solo leer Do Not Disturb uno puede tener una idea de lo que significa", explicó en comunicado durante el lanzamiento.
Para calentar el terreno de cara a la edición'Deluxe, Miko lanzó el mes pasado "BIAF ❤", el primer corte del proyecto ampliado.
La canción debutó en el Top 50 de la lista Hot Latin Songs de Billboard y ya supera las 10 millones de reproducciones en Spotify. En la ceremonia Billboard Mujeres Latinas en la Música 2026, Young Miko interpretó el sencillo en vivo ante la audiencia, en un set urbano relajado junto a un pequeño grupo de bailarines, justo antes de recibir el galardón "Artista imparable" de manos de Villano Antillano, quien la presentó como su "hermanita menor" y elogió su trabajo como el de alguien que "decidió romper las reglas" y cuyo "éxito no es suerte; su éxito es visión, es trabajo duro, es no pedir permiso".
Al aceptar el reconocimiento, Miko resumió su filosofía creativa con una frase: "Crear es existir; existir es crear". La gala, que también honró a Rosalía como Mujer del año, a Gloria Trevi con el premio Trayectoria Musical, a Ivy Queen como Pionera y a Julieta Venegas con el de Excelencia Artística, confirmó que la artista boricua ocupa ya un lugar de peso dentro de la conversación más amplia de la música latina contemporánea.
El lanzamiento del 29 de mayo antecede a una agenda internacional frenética. El 23 de mayo, Young Miko se presentará en los Crunchyroll Anime Awards en Tokio, un escenario que subraya su arraigo en la cultura del anime.
Su nombre artístico, de hecho, proviene de esa pasión: "Miko" significa "joven de Dios" en japonés, y fue un apodo que surgió de su afición declarada por el anime.
Tras la cita japonesa, arrancará la fase más exigente de su año.
Promovida por Live Nation, la gira Late Checkout Tour tiene 31 fechas y recorrerá 11 países, comenzando el 3 de julio en el Festival Roskilde de Dinamarca. Después de una etapa en festivales europeos, la artista pasará por Ámsterdam, Londres, París y Milán antes de llegar a México con cuatro fechas que incluyen Guadalajara y Ciudad de México, para concluir en Estados Unidos.
El tour marca la primera vez que Young Miko realizará una gira de arenas como cabeza de cartel, un salto de escala que la propia industria ya venía anticipando.
Su álbum Do Not Disturb debutó en el puesto número 3 del Top Albums Debut de Spotify en Estados Unidos y en el número 4 a nivel global, además de figurar en el Billboard Top Latin Albums. Su trayectoria en las listas de Billboard incluye múltiples entradas en Hot Latin Songs y dos apariciones en el Billboard Hot 100, con "Fina" junto a Bad Bunny y Classy 101 con Feid.