Young Miko anuncia Do Not Disturb Deluxe, previo a iniciar su gira mundial

La canción debutó en el Top 50 de la lista Hot Latin Songs de Billboard y ya supera las 10 millones de reproducciones en Spotify. En la ceremonia Billboard Mujeres Latinas en la Música 2026, Young Miko interpretó el sencillo en vivo ante la audiencia, en un set urbano relajado junto a un pequeño grupo de bailarines, justo antes de recibir el galardón "Artista imparable" de manos de Villano Antillano, quien la presentó como su "hermanita menor" y elogió su trabajo como el de alguien que "decidió romper las reglas" y cuyo "éxito no es suerte; su éxito es visión, es trabajo duro, es no pedir permiso".