“Allá donde nace el sol”, el primer largometraje de Laura Bermúdez

Conversamos con Laura Bermúdez a propósito del premio que recibieron con este filme en una sección del Festival Internacional de Cine de Monterrey.

¿Cómo ha sido realizar esta película?, sabemos que tiene una década trabajando en este proyecto.

Esta película es muy especial, porque a lo largo de estos diez años siento que he madurado como cineasta, que no hubiera sido la misma película si se hubiera hecho en un tiempo más corto, también me permitió conocer a Jorge (Chávez), entablar un vínculo fuerte con él y con Servio (Tulio Mateo), que es el productor.

Pero con Jorge decidimos codirigir, y bueno, he dirigido cortos y mediometrajes antes, pero en esta película sentía que había que tener una horizontalidad en la creación, en el diálogo, y aunque Jorge no tuviera la formación en cine, sí la tenía en música, en arte, y la película es muy musical, tiene que ver mucho con el cuerpo, y además él es garífuna, y esta es su historia.

Para trabajar un guion, Jorge y yo fuimos a la investigación, viajamos juntos a estas comunidades, a su casa, su familia, y el guion sale de ese viaje que hicimos en el 2018, porque ganamos nuestro primer fondo, quiero acotar que quien nos ha apoyado en esta película es México.

Ha sido un proceso largo, pero hubo mucho aprendizaje, ganar fondos internacionales no es fácil. A lo largo de estos diez años la película cambió muchísimo, nos fortalecimos como equipo y, sobre todo, hemos tenido buenos aliados internacionales.

¿Y cómo llegó a Jorge Chávez y a ese interés de contar su historia?

Jorge era el bailarín principal del Ballet Nacional Folklórico Garífuna de Honduras, lo fue por mucho tiempo, entonces recuerdo ver muchas veces el ballet, impresionarme con el tema de la danza, entonces una vez fui al Ballet Garífuna porque quería conocer posibles personajes, posibles historias, y alguien ahí me dijo: “Tenés que hablar con Jorge”.

Y de ahí nos sentamos a tomar un café, y empezamos. Él me contó su historia, y dije “¡Wow!”. Él se vino a los 18 años con 500 lempiras en la bolsa, de Sambo Creek al ballet, con su talento, a buscar, y viajó por el mundo con el ballet, pero se dio cuenta que sus papás no le enseñaron la lengua garífuna, y se preguntó por qué, y en Tegucigalpa empieza a estudiar la lengua, dentro del ballet.

Entonces todo eso me llamó mucho la atención, su arte, sus letras que hablan de los dolores personales, como la muerte de su papá, y cómo él agarra ese material y lo transforma en ese proyecto que se llama Tambor Negro, donde experimenta con ritmos garífunas, pero con jazz, entonces me gusta esa fusión que hace. Y bueno, es un bailarín talentosísimo, se expresa y resignifica los bailes, y crea otra cosa, entonces la identidad se va conformando de muchas capas.

Lo que pasa con Jorge, cuando él va a las comunidades, es que no lo consideran de allá, lo consideran de afuera, porque se viste diferente, baila y canta diferente, ese es el conflicto, entonces me sentí identificada con eso y queríamos contar esa historia.