“Infortunio”, el corto de Josué Orellana premiado en Estados Unidos

El director llamó a sus amigos para que le ayudaran a hacerlo, y una vez estuvo el equipo conformado, dejó que las ideas fluyeran durante el rodaje, “no dejo que el guion quede siempre como está, en el rodaje había un margen grande de improvisación, aunque no me gusta esta palabra porque la toman mal, entonces le digo fluir, ya estaba la idea, el guion y yo fui fluyendo con eso”, detalla nuestro entrevistado, que luego estrenó el corto en el Festival de Cine Europeo en Honduras, aunque no ganó ningún premio.

“El punto final del laboratorio era contar historias de manera distinta, romper con lo clásico”, y no se dijo más, esa cabeza de la que hablamos al principio comenzó a tejer una historia que desembocó en un guion muy claro, pero no por eso cerrado.

Después de esto envió su material a algunas personas que él respeta en este ámbito en el que se desenvuelve, y le animaron a mandarlo al Bridgeport Film Fest. Una decisión acertada. Fue seleccionado, luego nominado y por último quedó ganador.

“Es un orgullo ser premiado fuera de Honduras, el país está pasando desde hace tiempo por una publicidad súper fea de presidentes narcotraficantes, política corrupta, asesinatos de líderes ambientales, pobreza, prostitución, venta ilegal de todo, entonces para mí es un orgullo representar a Honduras de otra manera. No se trata de que yo estoy limpiando el nombre de Honduras, pero sí que dentro de todo esto hay caras buenas y limpias de hondureños que aman a su matria, y eso realmente me sorprende”, dice Orellana, y le sorprende porque de unos años para acá su trabajo ha tenido eco fuera de Honduras, no dentro, “lastimosamente tengo que salir del país para que mi trabajo sea reconocido, y no lo niego, eso me duele un montón (....). Al final mi carrera va a tener que ser en el exterior”, agrega.

Por ahora, Josué Orellana sigue en Estados Unidos, porque tiene la oportunidad de ser parte de una residencia de arte en el Nest Arts Factory.

Pero mientras estudia y explora otros conocimientos, se le ha despertado una idea: hacer su primer largometraje, y lo está pensando tanto, que dice que quiere hacer una fusión de docu-ficción.

Entonces lo más probable es que sigamos teniendo noticias de este director, que además participó en estos días como artista invitado en la Bienal de Arte Latino de Bridgeport, Connecticut.