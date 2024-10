JLo tras divorcio: “Estar en una relación no me define”

1

Los Ángeles, Estados Unidos.- Jennifer López dijo en una entrevista con Interview Magazine que está “emocionada” con su soltería tras solicitar el divorcio del actor estadounidense Ben Affleck el pasado agosto

2

.”Ahora estoy emocionada” cuando se me dice que simplemente voy a estar sola, dijo la cantante y actriz de 55 años a la periodista Nikki Glaser en sus primeras declaraciones sobre su separación de Affleck tras dos años de matrimonio.

3

”Estar en una relación no me define. No puedo buscar la felicidad en otras personas. Tengo que tener la felicidad dentro de mí”, agregó la cantante de ‘Let’s Get Loud’.