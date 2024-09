JLo y Ben Affleck estarían retomando su amistad “solo por los niños”

Lo anterior es en referencia a una supuesta revisión que el equipo de producción musical de la artista le hizo a todas las cartas de Affleck, tomando en cuenta que su antes sólida relación fue la inspiración detrás del último disco de la Diva del Brox, titulado: This Is Me... Now (2024), la continuación de This Is Me... Then, que publicó en 2002.