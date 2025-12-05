"Allá donde nace el sol" se lleva dos premios en Ventana Sur 2025

Buenos Aires, Argentina.- El documental "Allá donde nace el sol", codirigido por Laura Bermúdez y Jorge García y producido por Servio Tulio Mateo, obtuvo dos distinciones en Ventana Sur, el principal mercado audiovisual de América Latina.
El proyecto fue reconocido con el premio Cannes Doc como Spotlight Project y recibió la selección directa de Docs Barcelona para su programa de Artistic Consultancies, dentro de la sección Work in Progress (WIP), que este año incluyó proyectos de Argentina, México, Chile y Costa Rica.
La presencia hondureña en este espacio tiene un valor particular, tanto por la visibilidad que otorga un mercado articulado por el INCAA y el Marché du Film del Festival de Cannes, como por la posición creciente de la producción nacional en circuitos que privilegian proyectos con identidad autoral y proyección internacional.
Para Bermúdez, el reconocimiento trasciende la gratificación del estreno y refleja un avance del cine hondureño.
“Somos conscientes de que esta es nuestra primera película y de que Honduras forma parte de un panorama cinematográfico emergente. Estos reconocimientos internacionales nos impulsan a seguir consolidando nuestras redes en la industria global, abriendo puertas a espacios de gran prestigio y acercando nuestra historia a más públicos, tanto dentro como fuera de nuestras fronteras”, señaló a través de un comunicado de prensa.
García, por su parte, subraya la importancia estratégica de la doble distinción.
Dijo que “estos premios son bastante importantes ya que validan artísticamente nuestro proyecto y lo posicionan en los circuitos clave del cine europeo (Cannes, Docs Barcelona), generando prestigio, visibilidad estratégica y acceso directo a distribuidores y financiadores internacionales. Además que dan un gran aporte al país y a la cultura Garínagu en diferentes modalidades artísticas”.
De acuerdo con la nota, el film se ha nutrido con apoyos internacionales, entre ellos "el Estímulo a la Creación Audiovisual en México y Centroamérica (ECAMC) para comunidades indígenas y afrodescendientes, también del Instituto Mexicano de Cinematografía (Imcine), Instituto Hondureño de Cinematografía (Ihcine), Centro Cultural de España en Tegucigalpa (CCET), Fondo Miradas Ambulante – Netflix y del Festival Internacional de Cine de Costa Rica".