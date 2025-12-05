"Allá donde nace el sol" se lleva dos premios en Ventana Sur 2025

Buenos Aires, Argentina.- El documental "Allá donde nace el sol", codirigido por Laura Bermúdez y Jorge García y producido por Servio Tulio Mateo, obtuvo dos distinciones en Ventana Sur, el principal mercado audiovisual de América Latina.

El proyecto fue reconocido con el premio Cannes Doc como Spotlight Project y recibió la selección directa de Docs Barcelona para su programa de Artistic Consultancies, dentro de la sección Work in Progress (WIP), que este año incluyó proyectos de Argentina, México, Chile y Costa Rica.

La presencia hondureña en este espacio tiene un valor particular, tanto por la visibilidad que otorga un mercado articulado por el INCAA y el Marché du Film del Festival de Cannes, como por la posición creciente de la producción nacional en circuitos que privilegian proyectos con identidad autoral y proyección internacional.