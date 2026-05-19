Más de 2,300 motocicletas han sido decomisadas por falta de licencias en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- Más de 2,300 motocicletas han sido decomisadas a nivel nacional durante operativos ejecutados por la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT), debido a la falta de licencias de conducir.
Así lo confirmó el director de la DNVT, Lenin Morell, quien detalló que los decomisos forman parte de una primera fase de inspecciones realizadas en diferentes sectores del país.
“Se dio la primera fase que son los operativos que nosotros realizamos a nivel nacional, se decomisan las motocicletas por no portar un permiso para conducir o por no tener su boleta de revisión”, manifestó.
El funcionario explicó que posteriormente inicia un proceso de verificación cuando los ciudadanos llegan a reclamar las motocicletas retenidas.
“Luego viene la segunda fase, donde se presenta el ciudadano a reclamar su moto, pero nosotros entramos a un proceso de verificación de cómo obtuvo la moto, es decir, si la compró y dónde la matriculó”, expresó.
Morell añadió que, antes de realizar la entrega, las autoridades también revisan si los propietarios realizaron el debido registro ante el Instituto de la Propiedad (IP).
“También si ya hizo el proceso con el IP, porque tienen que registrar su moto, para que el parque vehicular que nosotros decimos concuerde con la realidad”, indicó.
El director de la DNVT dejó claro que uno de los requisitos indispensables para retirar las motocicletas, después de un decomiso, es contar con licencia de conducir vigente.
“Para entregar la motocicleta necesitamos que el ciudadano tenga su permiso de conducir”, afirmó. Además, mencionó que si se trata de un menor de edad, debe ser el padre de familia quien se presente a realizar el reclamo.
Cabe recordar que las autoridades mantienen operativos en distintos puntos del país para verificar que los conductores circulen con la documentación correspondiente.