Hija de Arnulfo Valle enfrenta audiencia por triple crimen en Santa Rosa de Copán

El caso está relacionado con la muerte de los hermanos Germán Antonio Domínguez Ortiz y Óscar Miguel Domínguez Ortiz , así como de María Fernanda Pascual Muñoz, quienes fueron hallados sin vida en una zona montañosa de difícil acceso.

Santa Rosa de Copán.- Yosary Yasmín Valle Aguilar comparecerá este martes a audiencia inicial, acusada por su presunta participación en el asesinato de tres personas ocurrido en septiembre de 2016 en la aldea Villa Belén , municipio de Santa Rosa de Copán, en el occidente del país.

Las investigaciones de las autoridades apuntan a que la imputada tendría vínculos con el denominado clan Valle Valle, organización criminal señalada por actividades ligadas al narcotráfico en la región occidental de Honduras.

La acusada es hija de Arnulfo Valle, identificada como una de los principales líderes de dicha estructura, por lo que el caso ha cobrado nuevamente relevancia tras varios años bajo investigación.

Hasta ahora, los entes de seguridad y justicia no han detallado cuál habría sido la participación directa de Valle Aguilar en el triple crimen.

La mujer fue capturada recientemente en Guatemala y posteriormente entregada a Honduras, luego de que existiera una notificación roja internacional emitida en su contra.