EN FOTOS: Alarmante situación ante la magnitud y rapidez del brote de ébola

La representante de la OMS en la RDC, Anne Ancia, añadió que en los primeros días del brote hubo dificultades para confirmar que los enfermos habían contraído el ébola porque los laboratorios de la zona estaban preparados sólo para detectar la variante Zaire y no la Bundibugyo, por lo que algunos fueron considerados erróneamente contagios de malaria.