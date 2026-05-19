EN FOTOS: Alarmante situación ante la magnitud y rapidez del brote de ébola

El brote de ébola en el este de la República Democrática del Congo (RDC) ha provocado al menos 131 muertes sospechosas y 513 casos también sospechosos de la enfermedad, informó el Gobierno congoleño, que anteriormente había cifrado en 116 el número de fallecidos. Aquí algunas imágenes de cómo se están tomando medidas ante la rapidez del brote de ébola.
El brote, cuyo epicentro se sitúa en la provincia oriental de Ituri, es de la cepa Bundibugyo, cuya tasa de letalidad oscila entre el 25 y el 40 %, según Médicos Sin Fronteras (MSF).
El virus comenzó a circular a finales del mes del pasado abril, y afecta a las zonas sanitarias de Mongwalu, Rwampara, Bunia y Nyankunde, en Ituri; aunque también se han descubierto casos en la vecina provincia de Kivu del Norte, concretamente, en la comuna de Katwa, en la urbe de Butembo, y en la capital provincial, Goma.
Desde confinamientos a posibles infectados hasta restricciones de acceso a otros países son las medidas que se han empezado a tomar ante la magnitud y rapidez del brote de ébola.
Fuera de la RDC, Uganda ha confirmado dos casos en Kampala -incluido un ciudadano congoleño fallecido que se considera un caso importado- y Sudán del Sur ha detectado otro caso en el estado de Ecuatoria Occidental, cerca de la frontera con la RDC.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró el brote como "emergencia de salud pública de importancia internacional", lo que hizo que diferentes países africanos reforzasen los controles sanitarios y cerrasen sus fronteras, como en el caso de Ruanda.
El virus del Ébola se transmite por contacto directo con fluidos corporales de personas o animales infectados y causa fiebre hemorrágica grave, vómitos, diarrea y hemorragias internas.
Ante este virus, en Estados Unidos, por ejemplo, anunció que restringirá a partir del lunes la entrada de viajeros que vengan de Uganda, República Democrática del Congo y Sudán del Sur ante el nuevo brote del virus del Ébola.
En concreto, EE.UU. suspenderá temporalmente la entrada al país de personas que no tengan un pasaporte estadounidense y que viajen desde o hayan pasado por estos tres países en los últimos 21 días, según señaló en una llamada con reporteros Satish Pillai, funcionario de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés).
El objetivo, detalla el escrito, es "reducir el riesgo de que el virus del Ébola entre en EE.UU." y facilitar una evaluación de riesgos sobre el brote.
La OMS espera que en dos meses pueda desarrollarse una vacuna para la variante del actual brote del virus ébola en la República Democrática del Congo.
La representante de la OMS en la RDC, Anne Ancia, añadió que en los primeros días del brote hubo dificultades para confirmar que los enfermos habían contraído el ébola porque los laboratorios de la zona estaban preparados sólo para detectar la variante Zaire y no la Bundibugyo, por lo que algunos fueron considerados erróneamente contagios de malaria.