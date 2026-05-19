A balazos le quitan la vida a hombre en la colonia Planeta de San Pedro Sula

San Pedro Sula, Honduras.- Un hombre perdió la vida de forma violenta durante la madrugada de este martes -19 de mayo- en la colonia Planeta, de la ciudad de San Pedro Sula, departamento de Cortés.

La víctima fue identificada como Jordan Antonio Solano Velásquez, de 31 años de edad.

De acuerdo con la información preliminar, el hombre fue interceptado por desconocidos y posteriormente atacado a disparos.