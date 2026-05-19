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A balazos le quitan la vida a hombre en la colonia Planeta de San Pedro Sula

Jordan Antonio Solano Velásquez, de 31 años, fue encontrado sin vida tras recibir múltiples impactos de bala durante la madrugada, en la colonia Planeta, de San Pedro Sula

  • Actualizado: 19 de mayo de 2026 a las 08:02
A balazos le quitan la vida a hombre en la colonia Planeta de San Pedro Sula

La víctima fue identificada como Jordan Antonio Solano Velásquez, de 31 años de edad.

 Foto: Cortesía

San Pedro Sula, Honduras.- Un hombre perdió la vida de forma violenta durante la madrugada de este martes -19 de mayo- en la colonia Planeta, de la ciudad de San Pedro Sula, departamento de Cortés.

La víctima fue identificada como Jordan Antonio Solano Velásquez, de 31 años de edad.

De acuerdo con la información preliminar, el hombre fue interceptado por desconocidos y posteriormente atacado a disparos.

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La víctima falleció en la escena, de forma casi inmediata, debido a la gravedad de las heridas provocadas por los múltiples impactos de arma de fuego.

Vecinos del sector alertaron a las autoridades luego de escuchar varias detonaciones. Al llegar a la zona, agentes policiales encontraron el cuerpo de Solano Velásquez.

Según versiones preliminares, el ahora fallecido residía en la misma colonia Planeta, aunque vecinos evitaron brindar mayores detalles sobre lo ocurrido.

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Elementos policiales acordonaron la escena mientras equipos de Medicina Forense realizaban el levantamiento del cuerpo.

Hasta el momento, las autoridades no han revelado información sobre el posible móvil del crimen ni sobre sospechosos relacionados con el hecho.

La Policía Nacional informó que ya se realizan las investigaciones correspondientes para esclarecer las circunstancias bajo las que ocurrió el asesinato y dar con el paradero de los responsables.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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