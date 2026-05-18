Lo vigiló y pidió su rescate: ¿quién es el tercer implicado en el crimen del pastor Óscar Núñez?

El segundo detenifo fue Carlos Daniel Palma Murillo, de 21 años, conocido con el alias de “Calolo”, a quien se le vincula como integrante de la estructura criminal denominada “Cártel del Diablo”. Las investigaciones lo señalan como uno de los presuntos sicarios y hombre de confianza de Esteban Gumercindo Ferrera Rodas, alias “El Diablo”, supuesto cabecilla de esta organización criminal.