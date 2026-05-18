Lo vigiló y pidió su rescate: ¿quién es el tercer implicado en el crimen del pastor Óscar Núñez?

La Policía Nacional confirmó la captura del tercer supuesto implicado en el secuestro y asesinato del pastor y caficultor Óscar Núñez, un caso atribuido a la estructura criminal conocida como el “Cártel del Diablo”. ¿Quién es el otro implicado en el crimen?
El detenido fue identificado como Elvin Joel Palma Hernández, quien fue requerido en un operativo ejecutado en el departamento de Yoro, según informaron las autoridades este lunes.
El rapto del líder religioso ocurrió el 20 de abril en el municipio de Yorito, Yoro, lo que provocó una amplia movilización de los cuerpos de seguridad para intentar rescatarlo.
Sin embargo, días después, el cuerpo del pastor fue localizado sin vida en una zona rural de San José del Potrero, en el departamento de Comayagua.
Desde ese momento, la Policía Nacional y la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) ejecutaron una serie de operativos en Yoro, Francisco Morazán y Comayagua para dar con los responsables.
De acuerdo con las investigaciones, Elvin Joel Palma Hernández habría participado directamente en la privación de libertad del pastor y en su posterior asesinato. Fue la persona que lo vigiló y pidió su rescate de cinco millones de lempiras.
El subcomisionado César Ruiz, director de la DPI en la zona norte, explicó que las diligencias investigativas, peritajes y declaraciones permitieron vincular al sospechoso con la estructura criminal. “Esta persona pertenece al grupo delictivo y habría participado en el secuestro y muerte del pastor”, detalló el funcionario.
El primer sospechoso fue identificado como Eduin Eraldo Palma Banegas, de 29 años y conocido con el alias de “Puñal”, señalado como el “negociador” de la organización, encargado de realizar llamadas extorsivas y de negociar pagos por rescates con familiares de personas secuestradas.
El segundo detenifo fue Carlos Daniel Palma Murillo, de 21 años, conocido con el alias de “Calolo”, a quien se le vincula como integrante de la estructura criminal denominada “Cártel del Diablo”. Las investigaciones lo señalan como uno de los presuntos sicarios y hombre de confianza de Esteban Gumercindo Ferrera Rodas, alias “El Diablo”, supuesto cabecilla de esta organización criminal.
Las autoridades además señalan que Elvin Palma estaría vinculado a otras actividades delictivas, incluyendo otro secuestro ocurrido en la zona norte del país. Con esta detención, ya son tres los sospechosos capturados por el caso, además de más de una docena de presuntos integrantes del “Cártel del Diablo” detenidos en diferentes operaciones.