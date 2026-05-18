Los habría llevado en su busito para quemarlos: Víctor, conductor implicado en caso de El Cimarrón

El hallazgo ocurrió el martes 12 de mayo, cuando el Cuerpo de Bomberos fue alertado de un supuesto incendio forestal en una zona aledaña a la capital. Sin embargo, al llegar al lugar para controlar las llamas, los socorristas se encontraron con una escena macabra: dos cuerpos completamente carbonizados dentro de un congelador y un tercer cadáver a pocos metros, al pie de un árbol.