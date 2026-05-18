Los habría llevado en su busito para quemarlos: Víctor, conductor implicado en caso de El Cimarrón

Como Víctor Castro fue identificado el conductor del busito en el que presuntamente habrían sido trasladadas las víctimas halladas en El Cimarrón,en la capital de Honduras, el pasado martes 12 de mayo. ¿Por qué lo vinculan?
La captura de Víctor Javier Castro Rivas se produjo el viernes -15 de mayo- en la residencial Nauvoo, ubicada entre las colonias Los Llanos y Lomas del Naboo, en Comayagüela, como parte de una operación ejecutada por la Dirección Policial de Investigaciones (DPI).
De acuerdo con las autoridades, el arresto forma parte de una investigación basada en análisis técnicos, recopilación de evidencias y labores de inteligencia desarrolladas desde el día en que se reportó el hallazgo de los cuerpos de Alejandro José Marcia Reyes, Bowey Burke Midence y Axel Obed Cerrato Pineda.
Las autoridades presumen que Castro Rivas habría tenido participación directa en el traslado de las tres víctimas hacia la zona montañosa de la aldea El Cimarrón, donde posteriormente fueron encontrados sin vida y carbonizados.
El hallazgo ocurrió el martes 12 de mayo, cuando el Cuerpo de Bomberos fue alertado de un supuesto incendio forestal en una zona aledaña a la capital. Sin embargo, al llegar al lugar para controlar las llamas, los socorristas se encontraron con una escena macabra: dos cuerpos completamente carbonizados dentro de un congelador y un tercer cadáver a pocos metros, al pie de un árbol.
Uno de los cuerpos fue identificado como Bowye Burke Midence, mientras que el segundo correspondía a Alejandro José Marcia Reyes, ambos localizados dentro del congelador tras el incendio.
El tercer cuerpo fue identificado como el de Axel Oved Cerrato Pineda, quien se identificaba como “Tatiana” y pertenecía a la comunidad LGBTIQ+, y fue hallado en una zona cercana al punto principal del hallazgo.
La identificación de las víctimas tomó varios días debido al avanzado estado de carbonización, por lo que los análisis forenses, incluyendo restos óseos y dentales, fueron claves para confirmar sus identidades.
Las investigaciones apuntan a que las víctimas habrían sido privadas de libertad, sometidas a torturas y posteriormente asesinadas, antes de que los responsables intentaran borrar evidencia incendiando los cuerpos en la zona montañosa.
Según el expediente investigativo, dentro de la vivienda donde fue detenido Castro Rivas se encontraron varias evidencias que lo vincularían con el rapto, traslado y posterior asesinato de las tres víctimas.
La DPI informó además que las investigaciones siguen abiertas y no se descartan nuevas capturas en las próximas horas, ya que se busca identificar a otros posibles involucrados en el múltiple crimen.
Se presume que, antes de asesinarlos, los responsables los habrían llevado en este busito a un cajero automático para retirar dinero y pagar la droga; sin embargo, esta versión no ha sido confirmada por las autoridades.