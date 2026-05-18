Fotos en celular de Axel Cerrato, mujer trans, habrían provocado triple crimen en El Cimarrón

Los perpetradores habrían encontrado en el dispositivo móvil imágenes que relacionaban a Alejandro y Bowye con otra banda criminal, lo que habría desencadenado su muerte. Se presume que, antes de asesinarlos, los responsables los habrían llevado a un cajero automático para retirar dinero y pagar la droga; sin embargo, esta versión no ha sido confirmada por las autoridades.