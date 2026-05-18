Fotos en celular de Axel Cerrato, mujer trans, habrían provocado triple crimen en El Cimarrón

Detalles brindados por el informe del Ministerio Público indican que una discusión y la revisión de un celular habrían sido las causas de la muerte de Alejandro Marcia, Bowye Midence y Axel Cerrato, todos encontrados en El Cimarrón.
El pasado viernes, el Ministerio Público (MP) dio a conocer la identidad de los tres cuerpos que fueron encontrados carbonizados el martes 12 de mayo en una zona montañosa de la aldea El Cimarrón.
Se trataba de Alejandro José Marcia Reyes (primera foto), Bowye Burke Midence (segunda foto) y Axel Obed Cerrato Pineda, cuyos cuerpos fueron encontrados dentro y cerca de un congelador tipo freezer en una zona montañosa de El Cimarrón.
Aunque las condiciones en las que fueron encontrados los cuerpos dificultaron su identificación, finalmente los resultados confirmaron que se trataba de ellos, dando pie a las investigaciones sobre el crimen. ¿Qué pasó con ellos?
Versiones dadas a conocer por las autoridades indican que la revisión del celular de Axel, la primera víctima asesinada, habría provocado la muerte de las otras dos personas.
La cronología del caso indica que todos desaparecieron desde el 10 de mayo, día en el que se habrían reunido en la casa de Axel Obed Cerrato Pineda, quien pertenecía a la comunidad LGBTIQ+ y se identificaba como “Tatiana” Cerrato.
El Ministerio Público menciona que Alejandro y Bowye llegaron en horas de la tarde a la casa de Axel (Tatiana), en la colonia Monterrey, en Tegucigalpa, para ingerir bebidas alcohólicas. Momentos después, según el informe, decidieron pedir droga a distribuidores.
Se conoció que los vendedores, presuntos miembros de la pandilla 18, llegaron al lugar a entregar el paquete y, cuando entraron a la casa de “Tatiana”, el perro mordió a uno de ellos, por lo que el vendedor sacó un arma y lo mató.
“Tatiana”, enfurecida por la situación, comenzó a insultar al agresor de su mascota, a lo que este respondió con la misma arma y la mató. Luego de quitarle la vida, tomó su celular y comenzó a revisarlo, confirmando así un nuevo dato.
Los perpetradores habrían encontrado en el dispositivo móvil imágenes que relacionaban a Alejandro y Bowye con otra banda criminal, lo que habría desencadenado su muerte. Se presume que, antes de asesinarlos, los responsables los habrían llevado a un cajero automático para retirar dinero y pagar la droga; sin embargo, esta versión no ha sido confirmada por las autoridades.
Los tres cuerpos fueron trasladados en un autobús hasta El Cimarrón. Alejandro y Bowye fueron introducidos en un congelador y luego rociados con gasolina para ser quemados, mientras que el de "Tatiana" fue embolsado y posteriormente quemado cerca de un árbol.
Hasta el momento se han detenido a tres implicados, pero el portavoz de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) indicó que el Ministerio Público ya perfila a más sospechosos y que, a más tardar el miércoles, podrían registrarse nuevos resultados en el caso.