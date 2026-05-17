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Falta de carretera le costó la vida: niño de 3 años fallece por inflamación abdominal en la Mosquitia

Habitantes de Wampusirpi intentaron salvar al menor con complicaciones de salud, pero las limitaciones de acceso impidieron llevarlo a un hospital

  • Actualizado: 17 de mayo de 2026 a las 19:37
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La muerte del pequeño Julio Darel Williams Rivas, de apenas 3 años de edad, ha causado dolor entre habitantes de La Mosquitia, Gracias a Dios, al nororiente del país, donde una emergencia médica terminó en tragedia por las dificultades de acceso en la zona. ¿Qué le sucedió? Te lo detallamos aquí.

 Foto: Captura de pantalla
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El menor, originario del municipio de Wampusirpi, presentaba una inflamación abdominal y complicaciones en otras partes de su cuerpo, según relataron pobladores del sector.

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Familiares y habitantes intentaron trasladarlo hacia un centro asistencial para que recibiera atención médica especializada, pero las condiciones de la zona impidieron movilizarlo a tiempo.

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De acuerdo con los testimonios, la falta de una carretera que conecte a Wampusirpi con el departamento de Olancho y otros sectores de Gracias a Dios dificultó completamente la emergencia.

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A esto se sumó el bajo caudal del río provocado por la temporada de verano, situación que impedía también utilizar rutas fluviales que normalmente sirven para el traslado de pacientes.

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Mientras pasaban las horas y el estado del niño empeoraba, los pobladores aseguraron que hicieron todo lo posible para intentar salvarle la vida pese a las limitaciones que enfrenta la comunidad.

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Habitantes de la zona lamentaron además que, aunque existe un decreto para facilitar traslados médicos de emergencia, este presuntamente solo se estaría aplicando en el municipio de Puerto Lempira.

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La tragedia ha provocado indignación y pesar entre pobladores de La Mosquitia, quienes insisten en que la falta de carreteras y atención médica continúa poniendo en riesgo la vida de muchas familias.

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