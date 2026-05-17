Falta de carretera le costó la vida: niño de 3 años fallece por inflamación abdominal en la Mosquitia

La muerte del pequeño Julio Darel Williams Rivas, de apenas 3 años de edad, ha causado dolor entre habitantes de La Mosquitia, Gracias a Dios, al nororiente del país, donde una emergencia médica terminó en tragedia por las dificultades de acceso en la zona. ¿Qué le sucedió? Te lo detallamos aquí.
El menor, originario del municipio de Wampusirpi, presentaba una inflamación abdominal y complicaciones en otras partes de su cuerpo, según relataron pobladores del sector.
Familiares y habitantes intentaron trasladarlo hacia un centro asistencial para que recibiera atención médica especializada, pero las condiciones de la zona impidieron movilizarlo a tiempo.
De acuerdo con los testimonios, la falta de una carretera que conecte a Wampusirpi con el departamento de Olancho y otros sectores de Gracias a Dios dificultó completamente la emergencia.
A esto se sumó el bajo caudal del río provocado por la temporada de verano, situación que impedía también utilizar rutas fluviales que normalmente sirven para el traslado de pacientes.
Mientras pasaban las horas y el estado del niño empeoraba, los pobladores aseguraron que hicieron todo lo posible para intentar salvarle la vida pese a las limitaciones que enfrenta la comunidad.
Habitantes de la zona lamentaron además que, aunque existe un decreto para facilitar traslados médicos de emergencia, este presuntamente solo se estaría aplicando en el municipio de Puerto Lempira.
La tragedia ha provocado indignación y pesar entre pobladores de La Mosquitia, quienes insisten en que la falta de carreteras y atención médica continúa poniendo en riesgo la vida de muchas familias.