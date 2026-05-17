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Con las manos atadas: así encontraron el cadáver de un joven en aldea Mateo

El cuerpo de Alexander Sierra fue encontrado en una zona boscosa del Distrito Central; familiares lo buscaban desde la tarde del 16 de mayo

  • Actualizado: 17 de mayo de 2026 a las 16:42
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El silencio de una zona boscosa en La Calera, aldea Mateo, en el Distrito Central, se vio interrumpido la tarde de este domingo 17 de mayo, cuando se produjo el hallazgo de un cuerpo sin vida en medio de un terreno solitario.

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Al llegar al lugar, agentes policiales confirmaron la escena: se trataba de un joven muerto, en un sector solitario y de difícil acceso, lo que obligó a acordonar de inmediato el área.

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La víctima fue identificada de forma preliminar como Alexander Sierra, de 18 años, quien había sido reportado como desaparecido desde la tarde del 16 de mayo, según confirmaron sus familiares.

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De acuerdo con el reporte en la escena, el cuerpo presentaba las manos atadas hacia atrás, un detalle que llamó la atención de los investigadores y que ya forma parte de las líneas iniciales de indagación.

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El hallazgo ocurrió en el sector conocido como “La Calera”, una zona boscosa dentro de la aldea Mateo, donde los equipos policiales realizaron un rastreo minucioso para asegurar la escena.

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Familiares del joven habían iniciado su búsqueda desde el día anterior, luego de perder todo contacto con él tras salir de su entorno habitual, sin imaginar que horas después sería encontrado sin vida.

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El cuerpo vestía una calzoneta negra y una camisa a rayas en tonos café y blanco, según el reporte preliminar levantado por los agentes que llegaron primero al lugar.

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Personal de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) se desplazó hasta la zona para iniciar las primeras diligencias, mientras se coordinaba la llegada de Medicina Forense para el levantamiento correspondiente.

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En el lugar, las autoridades mantuvieron el perímetro resguardado durante varias horas, con el objetivo de evitar la alteración de posibles indicios relacionados con el hecho.

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Aunque la causa de muerte no ha sido establecida oficialmente, el estado en que fue encontrado el cuerpo refuerza la necesidad de análisis forenses para determinar lo ocurrido en las últimas horas del joven.

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Personas cercanas a la víctima señalaron que Alexander Sierra era originario de Lepaterique y que actualmente residía en el sector de La Brea, dentro del mismo eje capitalino.

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Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer el hecho.

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