Matan a disparos a taxista VIP en la colonia La Era

Tegucigalpa, Honduras.-Un taxista VIP fue asesinado la mañana de este lunes 18 de mayo en la colonia La Era, de la capital hondureña.

El fallecido fue identificado como Fernando Osorio Flores, quien iba a comenzar su jornada laboral cuando fue atacado a disparos.

Informes preliminares indican que un hombre que se conducía en motocicleta esperó que Osorio se subiera a su vehículo.

Tras unos minutos, el asesino, sin mediar palabras, le disparó en al menos 3 ocasiones, según se puede ver en la ventana.