Matan a disparos a taxista VIP en la colonia La Era

Tegucigalpa, Honduras.-Un taxista VIP fue asesinado la mañana de este lunes 18 de mayo en la colonia La Era, de la capital hondureña.
El fallecido fue identificado como Fernando Osorio Flores, quien iba a comenzar su jornada laboral cuando fue atacado a disparos.
Informes preliminares indican que un hombre que se conducía en motocicleta esperó que Osorio se subiera a su vehículo.
Tras unos minutos, el asesino, sin mediar palabras, le disparó en al menos 3 ocasiones, según se puede ver en la ventana.
Los vecinos llamaron a las autoridades policiales tras escuchar los disparos y cuando los agentes llegaron, confirmaron el fallecimiento de Osorio Flores.
Rápidamente acordonaron la escena para iniciar con las pesquisas del caso y para esperar a Medicina Forense para que realice el levantamiento del cadáver.
Su familia llegó al lugar luego de confirmar que se trataba de su familiar y rompieron en llanto al ver a Osorio sin vida en el asiento de su vehículo.
Hasta el momento no se tienen mayores detalles del crimen.