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Joven futbolista fue asesinado tras un encuentro deportivo en Comayagua

Luis Ángel Mejía fue atacado a disparos mientras se conducía en motocicleta por la colonia Milagro de Dios, en el departamento de Comayagua

  • Actualizado: 18 de mayo de 2026 a las 07:07
Joven futbolista fue asesinado tras un encuentro deportivo en Comayagua

El cuerpo del joven quedó tendido sobre la calle, junto a la motocicleta en la que se conducía al momento del ataque.

 Foto: Cortesía

Comayagua, Honduras.- Un nuevo hecho violento sacudió este lunes a la ciudad de Comayagua, donde un joven identificado como Luis Ángel Mejía fue asesinado a disparos en la colonia Milagro de Dios.

De acuerdo con la información preliminar, la víctima se transportaba en motocicleta cuando fue interceptada por desconocidos que abrieron fuego en su contra.

El cuerpo del joven, de aparentemente 18 y 20 años, quedó tendido sobre la calle, junto a la motocicleta en la que se conducía al momento del ataque.

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La víctima fue identificada rápidamente debido a que aún portaba el uniforme deportivo del club Atlético San Antonio. Según informaron personas cercanas, el joven acababa de salir de un partido de fútbol antes de ser atacado.

Tras conocerse la noticia, el equipo Atlético San Antonio emitió un mensaje de pesar y solidaridad hacia la familia del jugador, quien era hermano del capitan del equipo.

El crimen ha causado consternación entre amigos, familiares y miembros del ámbito deportivo de la zona.

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Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre las causas que habrían motivado el asesinato ni sobre la identidad de los responsables.

Sin embargo, equipos policiales llegaron al lugar para acordonar la escena y comenzar las investigaciones correspondientes para esclarecer el caso.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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