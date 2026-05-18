Joven futbolista fue asesinado tras un encuentro deportivo en Comayagua

Comayagua, Honduras.- Un nuevo hecho violento sacudió este lunes a la ciudad de Comayagua, donde un joven identificado como Luis Ángel Mejía fue asesinado a disparos en la colonia Milagro de Dios.
De acuerdo con la información preliminar, la víctima se transportaba en motocicleta cuando fue interceptada por desconocidos que abrieron fuego en su contra.
El cuerpo del joven, de aparentemente 18 y 20 años, quedó tendido sobre la calle, junto a la motocicleta en la que se conducía al momento del ataque.
La víctima fue identificada rápidamente debido a que aún portaba el uniforme deportivo del club Atlético San Antonio. Según informaron personas cercanas, el joven acababa de salir de un partido de fútbol antes de ser atacado.
Tras conocerse la noticia, el equipo Atlético San Antonio emitió un mensaje de pesar y solidaridad hacia la familia del jugador, quien era hermano del capitan del equipo.
El crimen ha causado consternación entre amigos, familiares y miembros del ámbito deportivo de la zona.
Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre las causas que habrían motivado el asesinato ni sobre la identidad de los responsables.
Sin embargo, equipos policiales llegaron al lugar para acordonar la escena y comenzar las investigaciones correspondientes para esclarecer el caso.