Joven futbolista fue asesinado tras un encuentro deportivo en Comayagua

Comayagua, Honduras.- Un nuevo hecho violento sacudió este lunes a la ciudad de Comayagua, donde un joven identificado como Luis Ángel Mejía fue asesinado a disparos en la colonia Milagro de Dios.

De acuerdo con la información preliminar, la víctima se transportaba en motocicleta cuando fue interceptada por desconocidos que abrieron fuego en su contra.

El cuerpo del joven, de aparentemente 18 y 20 años, quedó tendido sobre la calle, junto a la motocicleta en la que se conducía al momento del ataque.