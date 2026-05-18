Ministerio Público perfila a más implicados en crimen de aldea El Cimarrón

Tegucigalpa, Honduras.- Las investigaciones por el triple crimen ocurrido en la aldea El Cimarrón continúan avanzando y esta semana podrían emitirse nuevas órdenes de captura contra otros presuntos implicados en la masacre, informó el subcomisario Edgardo Barahona.
El portavoz de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) indicó que el Ministerio Público ya perfila a más sospechosos y que, a más tardar el miércoles, podrían registrarse nuevos resultados en el caso.
Barahona explicó que no se brindarán mayores detalles para no entorpecer las investigaciones ni alertar a los involucrados.
Las declaraciones surgen tras la captura de Víctor Javier Rivas Castro, de 37 años, supuesto integrante de la Pandilla 18, acusado del asesinato de tres personas halladas calcinadas en la aldea El Cimarrón, en el Distrito Central.
Las víctimas fueron identificadas como Alejandro José Marcia Reyes, Bowey Burke Midence y Axel Obed Cerrato Pineda, cuyos cuerpos fueron encontrados dentro y cerca de un congelador tipo freezer en una zona montañosa del
sector.
Hallazgo
De acuerdo con las investigaciones, las víctimas habían sido reportadas como desaparecidas el lunes 11 de mayo. Un día después, miembros del Cuerpo de Bomberos atendieron una alerta sobre un incendio forestal en una zona montañosa de la aldea El Cimarrón.
Al llegar al lugar, los socorristas encontraron dentro de un congelador tipo freezer dos cuerpos completamente calcinados, mientras que un tercer cadáver fue localizado a pocos metros de la escena