Ministerio Público perfila a más implicados en crimen de aldea El Cimarrón

Tegucigalpa, Honduras.- Las investigaciones por el triple crimen ocurrido en la aldea El Cimarrón continúan avanzando y esta semana podrían emitirse nuevas órdenes de captura contra otros presuntos implicados en la masacre, informó el subcomisario Edgardo Barahona.

El portavoz de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) indicó que el Ministerio Público ya perfila a más sospechosos y que, a más tardar el miércoles, podrían registrarse nuevos resultados en el caso.

Barahona explicó que no se brindarán mayores detalles para no entorpecer las investigaciones ni alertar a los involucrados.