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Zonas de Honduras afectadas por los cortes de energía este lunes 18 de mayo

Los cortes afectarán las zonas en la lista desde las 8:00 de la mañana y terminarán en algunos sectores hasta las 4:00 de la tarde

  • Actualizado: 17 de mayo de 2026 a las 18:52
Zonas de Honduras afectadas por los cortes de energía este lunes 18 de mayo

Los cortes se deben a los trabajos de mantenimiento en las zonas en la lista.

 Foto: El Heraldo

Tegucigalpa, Honduras.- Varias zonas de Honduras no tendrán energía eléctrica este lunes 18 de mayo debido a los cortes de energía.

La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) informó que la interrupción se debe a los trabajos de mantenimiento que se harán en los sectores a continuación enlistados.

De 9:00 am a 3:00 pm en Comayagua, Comayagua

Generación Coyolar, Generación San Alejo, Col. 1 y 2 de Mayo, Col. San Miguel 1 Y 2, Villas Universitarias, Molinos de Honduras, Cervecería Hondureña, Centro de Salud San José, UNAH Regional Comayagua, Res. Valle Dorado, Bodegas de la Pepsi, Olam, Relleno Sanitario, Villa Mark Park, Alimentos Maravilla, Unilever, Aeropuerto Internacional Palmerola, Aldea San Nicolás, Aldea Palo Blanco, El Conejo, Los Palillos, Los Mangos, San José, Las Mercedes, Aldea Palmerola, Las Flores, Las Mesas, Rancho Chiquito, El Higuito, Aldea Pepineros, Compañía Iagsa, Corporación Dinant Isima, El Trapichito, El Rodeo, El Coquito, Fincas del Carmen, Exportadora del Atlántico, Atolera Alejandra, Valladolid, La Pirámide, Villa de San Antonio, Hospital San Benito, Col. Morazán, Nueva Comayagua, Tenguaje, Escuela Nacional de Transporte Terrestre, Edificio Judicial Comayagua, Res. Santa María, Instituto Técnico Policial, Res. Los Álamos, La Quinta Valladolid, Ciudad Nueva Comayagua, Res. del Sol, Colegio Bilingüe Católico, Residencia La Estancia, Constructora Moncada, La Villa del Corral.

De 8:45 am a 2:45 pm en Choloma, Cortés

Las Delicias, El Higuero, colonia Barcelona, Sabana Verde, La Unión, Hacienda El Rancho La Herradura, Banderas.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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