Primero las reformas y luego la selección de autoridades electorales: Tomás Zambrano

Según el titular del Poder Legislativo, el proceso no debe limitarse a nombrar nuevos funcionarios, sino a corregir primero las debilidades estructurales que —a su juicio— han provocado episodios de parálisis institucional en el sistema electoral hondureño.

El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano , afirmó que la sustitución de vacantes en los órganos electorales deberá realizarse únicamente después de aprobar reformas al marco legal que regula el funcionamiento del Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Tribunal de Justicia Electoral (TJE).

Tegucigalpa, Honduras.- La ruta para la sustitución de los puestos vacantes en los órganos electorales de Honduras ha quedado definida bajo un orden de prioridades legislativas.

La postura institucional es que el país requiere "candados" de blindaje que regulen la integración, las funciones y las atribuciones de los consejeros, asegurando que estos obedezcan a la ley y no a consignas partidarias que puedan derivar en un nuevo sabotaje al sistema democrático.

"No vamos a elegir mientras no se hagan reformas de blindaje sobre cómo se integra, cómo obedece, cómo se desarrolla y las atribuciones del Consejo Nacional Electoral; si elegimos tal como está la ley, en el próximo proceso cualquier loco nos va a boicotear la elección", manifestó Tomás Zambrano, presidente del Congreso Nacional.

El legislador explicó que el sistema electoral se encuentra actualmente en un estado de parálisis técnica, lo que motiva la necesidad de reformas urgentes.

Incluso detalló que se analiza una modificación que permita que las actuales autoridades, junto a los suplentes, puedan llevar a cabo el cierre administrativo del pasado proceso de elección general, garantizando que las tareas institucionales no queden en el abandono ante las vacantes surgidas por permisos o juicios políticos.

En cuanto a la distribución de fuerzas dentro de los organismos, Zambrano subrayó que el consenso de 86 votos es la única vía para realizar los nombramientos.

En ese sentido, puso en duda si la vacante que dejó Marlon Ochoa debe ser entregada automáticamente al partido Libertad y Refundación (Libre) o si se debe buscar un perfil neutro que brinde un balance real al balance de poder dentro del CNE de cara a las elecciones de 2029.

"La ley no establece que se tiene que elegir al sustituto de Libre, pero se ocupan 86 votos y no los tenemos solo con el Partido Nacional; hay que preguntarle a la gente si esa vacante se le da a Libre o a alguien neutro que haga un balance para no poner en peligro la elección", cuestionó el presidente del Poder Legislativo.

Zambrano reiteró que aunque la Comisión Especial tiene hasta el 25 de mayo para presentar la nómina de los 24 aspirantes mejor evaluados, la votación definitiva en el pleno estará precedida por la discusión de estas reformas integrales.

Con este planteamiento, el Congreso Nacional busca que los nuevos "árbitros" electorales asuman sus cargos bajo reglas de juego claras que impidan cualquier intento de boicot en las urnas.