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Hasta 41 grados: ¿Cómo estará el clima este lunes en Honduras?

Los modelos meteorológicos indican que en la mayor parte del país van a continuar las altas temperaturas y en algunas zonas se van a registrar lloviznas

  • Actualizado: 17 de mayo de 2026 a las 13:17
Hasta 41 grados: ¿Cómo estará el clima este lunes en Honduras?

Las altas temperaturas van a continuar este lunes en la mayor parte del territorio nacional por lo que se recomienda a la población que tomen las medidas de prevención.

FOTO: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.-Pronósticos de los modelos meteorológicos establecen que en los departamentos de Choluteca y Valle se van a registrar las temperaturas más altas este lunes 18 de mayo.

Francisco Argeñal Pinto, director del Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), de la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco), explicó que “prevalecerán las condiciones secas y cálidas en la mayor parte del territorio nacional”.

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“Por la tarde el viento del este transportará humedad desde el mar Caribe y la brisa del Pacífico estarán generando lluvias y chubascos débiles y dispersos sobre las regiones oriental y suroriental”, manifestó Argeñal Pinto.

En cuanto al oleaje, se espera que en ambas costas alcancen entre 1 y 3 pies de altura.

El especialista en meteorología explicó que las temperaturas más elevadas serán en: Choluteca con 41 grados máximo y 26 mínimo, al igual que en Valle.

Además, otro de los departamento donde la temperatura será elevada es Cortés con 38 grados máximo y 22 grados mínimo, seguido por Santa Bárbara que va a registrar una temperatura de 36 grados máximo y 20 grados mínimo.

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Mientras que en el departamento de Intibucá se pronostican las temperaturas más bajas con 26 grados centígrados como máximo y 16 mínimo.

Argeñal Pinto comentó que en algunas regiones del territorio hondureño se registran lluvias leves, especialmente en las zonas montañosas.

Los especialistas recomiendan a la población mantenerse hidratado y evitar exponerse al sol, especialmente en horas del medio día cuando los rayos caen casi de forma perpendicular.

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Agustín Lagos
Agustín Lagos
Periodista

Licenciado en Periodismo, graduado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH). Redactor de EL HERALDO desde el 2003 en la cobertura de temas relacionados con seguridad, derechos humanos, política y educación.

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