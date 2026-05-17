Hasta 41 grados: ¿Cómo estará el clima este lunes en Honduras?

Tegucigalpa, Honduras.-Pronósticos de los modelos meteorológicos establecen que en los departamentos de Choluteca y Valle se van a registrar las temperaturas más altas este lunes 18 de mayo. Francisco Argeñal Pinto, director del Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), de la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco), explicó que “prevalecerán las condiciones secas y cálidas en la mayor parte del territorio nacional”.

“Por la tarde el viento del este transportará humedad desde el mar Caribe y la brisa del Pacífico estarán generando lluvias y chubascos débiles y dispersos sobre las regiones oriental y suroriental”, manifestó Argeñal Pinto. En cuanto al oleaje, se espera que en ambas costas alcancen entre 1 y 3 pies de altura. El especialista en meteorología explicó que las temperaturas más elevadas serán en: Choluteca con 41 grados máximo y 26 mínimo, al igual que en Valle. Además, otro de los departamento donde la temperatura será elevada es Cortés con 38 grados máximo y 22 grados mínimo, seguido por Santa Bárbara que va a registrar una temperatura de 36 grados máximo y 20 grados mínimo.