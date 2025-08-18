¿En qué zonas de Honduras habrán lluvias este lunes 18 de agosto?

Tegucigalpa, Honduras.- La formación de una vaguada en altura y convergencia de viento y humedad proveniente del Mar Caribe y oceáno Pacífico dejará lluvias este lunes en gran parte de Honduras, según el pronóstico de la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (Copeco).
Para horas de la mañana, se vaticinan condiciones secas, mientras que en la tarde se estarían registrando precipitaciones en varias regiones del país.
Las zonas del sur, suroccidente y del centro serán las que registrarán mayores acumulados de lluvias, mientras que en el resto del país las precipitaciones serán entre débiles a moderadas.
Por otro lado, el oleaje en el litoral Caribe será entre uno a tres pies de altura, misma altura de oleaje que habrá en la región del Golfo de Fonseca.
Los departamentos de la zona norte, noroccidente e insular de Honduras serán los únicos que no tendrán lluvias, siendo Cortés, Islas de la Bahía, Colón, Atlántida, Copán, Santa Bárbara.
En contraste, las precipitaciones se harán presentes en la zona sur, oriente y centro.
En la región del sur, Choluteca y Valle tendrán temperaturas que alcanzarían un máximo de 36 grados Celsius y un mínimo de 24 grados,
En la zona central, Francisco Morazán alcanzará una temperatura máxima de 30 grados Celsius y mínimas de 17 grados. En Comayagua, las temperaturas máximas oscilarán entre los 33 grados Celsius y como mínimo 21 grados.
En cuanto a Yoro, situado en el centro-norte, las temperaturas máximas serán de 31 grados Celsius y como mínimo de 19 grados.
En el oriente del país, para El Paraíso se estiman temperaturas máximas de 30 grados Celsius y mínimas de 18 grados. En Olancho, se pronóstica un máximo de 33 grados y como mínimo 21 grados En Gracias a Dios, serán de 33 grados máximo y de 26 grados como mínimo.
En la región occidental, Copán tendrá temperaturas máximas de 28 grados Celsius y mínimas de 18 grados; Lempira máximas de 29 grados y mínimas de 19 grados; Ocotepeque con un máximo de 30 grados y mínimo 20 grados; Santa Bárbara con temperaturas máximas de 32 grados y mínimas de 22 grados; La Paz con un máximo de 31 grados y un mínimo de 21 grados; en Intibucá la temperatura máxima alcanzará los 24 grados y como mínimo será de 14 grados.
En el norte, Cortés la temperatura máxima de Cortés llegará a los 33 grados Celsius y como mínimo a los 24 grados. En Atlántida el máximo será de 32 grados y mínimo 22 grados. Para el caso de Colón, se pronostica un máximo de 32 grados y un mínimo de 24 grados. En el caso de Islas de la Bahía, se calcula un máximo de 32 grados y un mínimo de 26 grados.