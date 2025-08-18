¿En qué zonas de Honduras habrán lluvias este lunes 18 de agosto?

Tegucigalpa, Honduras.- La formación de una vaguada en altura y convergencia de viento y humedad proveniente del Mar Caribe y oceáno Pacífico dejará lluvias este lunes en gran parte de Honduras, según el pronóstico de la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (Copeco). Para horas de la mañana, se vaticinan condiciones secas, mientras que en la tarde se estarían registrando precipitaciones en varias regiones del país.

Las zonas del sur, suroccidente y del centro serán las que registrarán mayores acumulados de lluvias, mientras que en el resto del país las precipitaciones serán entre débiles a moderadas. Por otro lado, el oleaje en el litoral Caribe será entre uno a tres pies de altura, misma altura de oleaje que habrá en la región del Golfo de Fonseca. Los departamentos de la zona norte, noroccidente e insular de Honduras serán los únicos que no tendrán lluvias, siendo Cortés, Islas de la Bahía, Colón, Atlántida, Copán, Santa Bárbara. En contraste, las precipitaciones se harán presentes en la zona sur, oriente y centro. En la región del sur, Choluteca y Valle tendrán temperaturas que alcanzarían un máximo de 36 grados Celsius y un mínimo de 24 grados,