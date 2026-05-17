Presidente de la Federación de Irán satisfecho tras reunión con FIFA previo al Mundial

Estambul, Turquía.- El presidente de la Federación de Fútbol de Irán, Mehdi Taj, se ha mostrado "satisfecho", tras reunirse el sábado en Estambul con el secretario general de la FIFA, Mattias Grafstöm, y recibir garantías de que su selección podrá participar sin contratiempos en el Mundial 2026. Una delegación de la FIFA se reunió este fin de semana con los responsables de la Federación de Fútbol de la República Islámica de Irán (FFIRI) en Estambul, para ofrecerles tranquilidad y proporcionar información detallada en cuanto la logística del torneo.

El domingo pasado, el presidente de la federación iraní condicionó la participación del 'Team Melli' a que se aceptasen diez puntos, en los que exigían garantías en cuanto a seguridad, desplazamientos y respeto a los símbolos de la república islámica. “Tuvimos una reunión positiva y constructiva con la FIFA. Discutimos nuestras inquietudes y expresamos nuestro compromiso conjunto para garantizar la participación sin contratiempos de la Selección Nacional en la Copa Mundial”, manifestó Mehdi Taj, según difunde la FIFA. Por su parte, el presidente Gianni Infantino ha afirmado que Irán será recibido con gran entusiasmo en Norteamérica, durante lo que promete ser el evento deportivo más inclusivo de la historia.