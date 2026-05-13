¡Entre ovaciones! Así fue la despedida de la selección de Irán previo al Mundial 2026

Con el respaldo de toda su afición, la selección de Irán se despidió de su país antes de iniciar su viaje a la Copa del Mundo.
Entre gritos de "Irán, Irán, Irán", el seleccionado persa fue ovacionado por su afición en una emotiva despedida previo a viajar a Estados Unidos.
Como era de esperarse, el acto celebrado en Teherán estuvo cargado de un alto patriotismo a raíz del conflicto bélico que la República Islámica tiene con Estados Unidos e Israel, el cual puso en entredicho la presencia de su selección en la Copa del Mundo.
La afición iraní alentó a los suyos previo al viaje que realizarán hasta Estados Unidos, cuyo ejército ha realizado bombardeos sobre su territorio en las últimas semanas.
Durante la despedida de la selección iraní fue bastante llamativa la presencia de soldados fuertemente armados para resguardar el lugar.
Durante el evento, algunos de los asistentes portaron la imagen del líder supremo Mojtaba Jameneí, quien asumió el cargo tras la muerte de su padre en febrero.
La participación iraní en el Mundial se mantiene, por ahora, según el calendario previsto por la FIFA, aunque el acceso de delegaciones y personal vinculado al equipo continúa sujeto a las políticas migratorias de los países anfitriones: Estados Unidos, México y Canadá.
Recientemente, el presidente de la Federación de Fútbol de Irán, Mehdi Taj, anunció sus condiciones para la participación de la selección nacional en el Mundial de 2026, exigiendo visados para toda la plantilla y respeto a la República Islámica y sus instituciones.
La selección iraní viajará el próximo lunes a Turquía para realizar una concentración de varios días antes de desplazarse a Estados Unidos, donde disputará sus partidos de la fase de grupos contra Nueva Zelanda, Bélgica y Egipto en Los Ángeles y Seattle.
Los jugadores iraníes se dejaron querer por el público presente en Teherán, confiando en tener una buena actuación en la Copa del Mundo, en donde buscan superar la fase de grupos.
Durante la ceremonia, el capitán Ehsan Hajsafi, en representación de jugadores y cuerpo técnico, leyó una carta de compromiso en la que denunció la guerra lanzada por Estados Unidos e Israel contra Irán el 28 de febrero y reivindicó el papel de la selección como representante del país en un contexto excepcional.
En el evento se presentó oficialmente la nueva camiseta de la selección para el Mundial, diseñada con la imagen del guepardo iraní, símbolo de la identidad futbolística del país en los últimos años y emblema de una especie en peligro de extinción convertida en icono nacional.
Recientemente, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, indicó que no habrá problema para autorizar la entrada de los jugadores de la selección iraní, pero que no se permitirá el acceso al país a personal técnico de la federación que, según Washington, mantiene vínculos con la Guardia Revolucionaria, el ejército ideológico de la República Islámica.
Con un fuerte componente patriótico por el conflicto con Estados Unidos e Israel, Irán viajará a territorio estadounidense buscando firmar una actuación que recuerden por siempre sus aficionados.