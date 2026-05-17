Padre clama por visa humanitaria para despedirse de su hijo muerto en tren de EE UU

“Quisiera más que todo repatriar el cuerpo de mi hijo a la tierra que lo vio nacer, Honduras, entiendo que hay personas -al parecer la madre- que quieren hacer el velatorio y demás en Estados Unidos. Dada esa situación, estoy solicitando al Gobierno (de Honduras) una visa humanitaria para poder asistir al velatorio de mi hijo en Atlanta”, dijo Portillo en su casa, en la comunidad de San Juan Pueblo, departamento de Atlántida, norte del país.