Gobierno asegura que impulsa política pública para atender a migrantes y retornados

Tegucigalpa, Honduras. -L​​​​​​a designada presidencial, María Antonieta Mejía, dio a conocer que el Gobierno de la República desarrolla temas puntuales y de manera articulada, encaminados a establecer una política pública en beneficio de los hondureños, especialmente de los migrantes. “En este momento tenemos temas puntuales como la coordinación del Consejo Nacional de Educación, el Sistema de Garantías de Protección de la Niñez, Adolescencia y Familia y, junto con la Cancillería, el tema de migrantes, para establecer una política pública”, aseguró la funcionaria.

Destacó que en el tema migratorio se fortalecerá la articulación entre instituciones, ya que “no podemos ver todo desde un solo lado, sino más bien de forma articulada, para encontrar soluciones a los problemas, porque unas instituciones son entes ejecutores, otras son entes normativos y, en este caso, nos toca liderar esos sistemas”. EL HERALDO consultó a Mejía sobre las acciones en favor de los migrantes en Estados Unidos, considerando la situación del Estatus de Protección Temporal (TPS). Al respecto, respondió: “Recuerde que esto no solo se trata de los que están allá (en Estados Unidos), sino también de los que regresan, en qué calidad retornan, qué vamos a hacer con ellos, dónde los vamos a ubicar y qué oportunidades tendrán aquí, porque muchos han hecho su vida desde pequeños allá y ahora son retornados por no haber solucionado su estatus migratorio”. En ese sentido, indicó que el Gobierno busca fortalecer las capacidades de los hondureños retornados mediante programas de reinserción laboral. Recordó que el Congreso Nacional aprobó un proyecto de ley que facilita a los migrantes traer menaje y maquinaria utilizada en sus oficios.

“Ese oficio lo vamos a potenciar para fortalecer las capacidades de nuestros hondureños que también quieran dedicarse a esas labores. Lo veremos como un modelo que pueda replicarse a nivel nacional”, detalló Mejía. Sobre las ayudas económicas que otorgaban administraciones anteriores a los migrantes retornados, señaló que “el problema ha sido que siempre se buscan soluciones paliativas y no se establecen como una política pública, y esa es la debilidad”. “Este gobierno trabaja en una política pública migratoria, lo que significa que no vamos a seguir improvisando. Antes era Fuerza de Tarea, ayer fue Hermano Vuelve a Casa y mañana sería otro programa. No se trata de dar soluciones momentáneas, sino reales, para evitar la migración mediante la generación de oportunidades a través de la inversión extranjera”, afirmó.