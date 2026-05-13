Uscis advierte: solicitantes de asilo deberán pagar tarifa anual de 100 dólares o perderán su trámite

Tegucigalpa, Honduras.-El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis) recordó a los solicitantes de asilo que, a partir de mayo de 2026, deberán cumplir con el pago obligatorio de una tarifa anual de 100 dólares para mantener vigente su trámite migratorio. La medida fue establecida por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) mediante la ley H.R. 1, la cual dispone que todo extranjero con una solicitud de asilo pendiente deberá realizar este pago de forma anual mientras no exista una resolución definitiva sobre su caso.

Según detalló la agencia, quienes no cancelen la cuota dentro de los 30 días posteriores a la notificación oficial verán rechazada su solicitud de asilo. Esta situación también implicaría la pérdida automática del permiso de trabajo y, en caso de no contar con otra protección migratoria, podría abrir la puerta a un proceso de deportación. La normativa entrará en vigor oficialmente el próximo 29 de mayo y forma parte de una estrategia para reforzar la financiación de las operaciones de control migratorio en Estados Unidos.

El cobro será por solicitud y no por cada integrante

El Uscis aclaró que la tarifa aplica por cada solicitud presentada y no por persona. Esto significa que, si una familia presentó un solo formulario I-589, únicamente deberá pagar 100 dólares anuales por ese trámite, sin importar cuántos miembros estén incluidos. Especialistas en inmigración explicaron que anteriormente este procedimiento era gratuito, pero con la entrada en vigor de esta modificación, todos los solicitantes, sin importar cuándo iniciaron su proceso, estarán obligados a cumplir con el pago.