Nueva regla podría retrasar hasta un año el acceso a empleo legal a migrantes en EE UU

Tegucigalpa, Honduras.-El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos cerrará este 24 de abril el plazo para recibir comentarios sobre una nueva regla que plantea restringir los permisos de trabajo para solicitantes de asilo, una medida que podría afectar a miles de migrantes en ese país. La propuesta busca modificar el tiempo de espera para obtener el Documento de Autorización de Empleo (EAD), pasando de los actuales 150 días a 365 días, lo que implicaría una espera significativamente mayor para quienes buscan trabajar legalmente mientras se resuelve su caso. Expertos señalan que esta reforma tendría un impacto directo en la estabilidad económica de las familias migrantes, ya que muchos dependen de este ingreso para subsistir mientras avanzan sus procesos legales.

Además, la iniciativa incluye una cláusula que permitiría al gobierno suspender el procesamiento de solicitudes iniciales si el tiempo promedio de resolución de los casos de asilo supera los 180 días, lo que podría agravar el retraso ya existente en el sistema. De acuerdo con el Proyecto de Apoyo a Solicitantes de Asilo (ASAP), esta condición podría provocar escenarios extremos, al advertir que el sistema enfrenta una acumulación de casos que dificultaría la tramitación oportuna de nuevos permisos.

Nuevos criterios y mayor control en la aprobación

La normativa también otorgaría mayor discrecionalidad al Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos para aprobar o rechazar solicitudes, eliminando la posibilidad de obtener el permiso de forma automática tras cumplir el tiempo requerido. Entre los cambios propuestos se contemplan restricciones para quienes ingresen fuera de puntos oficiales, posibles inhabilitaciones si la solicitud de asilo se presenta después de un año de llegada y la obligatoriedad de cumplir con citas biométricas tanto en solicitudes iniciales como en renovaciones.