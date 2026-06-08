Salvador Nasralla sobre investigación: "Son falsos argumentos que buscan ensuciar mi nombre"

Tegucigalpa, Honduras.- Salvador Nasralla, excandidato presidencial del Partido Liberal, habló con EL HERALDO sobre la investigación del Ministerio Público (MP) ante supuestas irregularidades en el financiamiento de su campaña electoral del 2025.
La Fiscalía citó a la comisionada presidenta de la Unidad de Política Limpia, Ivonne Ardón, en relación a una línea investigativa contra el excandidato liberal por cuentas que habían sido abiertas a título personal.
Según el MP, hubo una cuenta utilizada en Estados Unidos para realizar colectas populares y este dinero posteriormente habría ingresado a la campaña electoral.
En conversación con este rotativo, Nasralla inició diciendo que "estoy en Estados Unidos y "no utilicé cuentas de otras personas".
El también comunicador añadió: "Todos los recursos captados fueron depositados en la cuenta de Política Limpia que a mi nombre abrí en agosto y cerré en diciembre 2025, siguiendo las instrucciones de la Unidad de Política Limpia".
A su criterio, estas indagaciones buscan ensuciar su nombre y hasta se animó a decir que hay personas interesadas.
"Todo lo demás son falsos argumentos o suposiciones que buscan ensuciar mi nombre, dirigidas por las cúpulas del Partido Nacional y del Partido Liberal, que según Yury Mora del Ministerio Público, recurrieron a una instancia penal como el Ministerio Público para algo administrativo", cerró.
Defensa y acusación
A esta postura se sumó la de su esposa y diputada, Iroshka Elvir, quien declaró que "Salvador Nasralla no aperturó ninguna cuenta en Estados Unidos ni en ningún otro país del mundo para su campaña política".
Elvir enfatizó que presentaron el informe de liquidación ante la Unidad de Política Limpia y posteriormente efectuaron las subsanaciones correspondientes.
En la mañana de este 8 de junio, el abogado Raúl Paniagua, apoderado legal de la comisionada presidenta de la Unidad de Política Limpia, Ivonne Ardón, enfatizó que "hay una cuenta a nombre del Partido Liberal en Estados Unidos, donde el Partido Liberal como partido no autorizó esa cuenta y esa cuenta se utilizó para hacer colectas populares y esas colectas populares ingresaron a los fondos de campaña".