Salvador Nasralla sobre investigación: "Son falsos argumentos que buscan ensuciar mi nombre"

Tegucigalpa, Honduras.- Salvador Nasralla, excandidato presidencial del Partido Liberal, habló con EL HERALDO sobre la investigación del Ministerio Público (MP) ante supuestas irregularidades en el financiamiento de su campaña electoral del 2025. La Fiscalía citó a la comisionada presidenta de la Unidad de Política Limpia, Ivonne Ardón, en relación a una línea investigativa contra el excandidato liberal por cuentas que habían sido abiertas a título personal.

Según el MP, hubo una cuenta utilizada en Estados Unidos para realizar colectas populares y este dinero posteriormente habría ingresado a la campaña electoral. En conversación con este rotativo, Nasralla inició diciendo que "estoy en Estados Unidos y "no utilicé cuentas de otras personas". El también comunicador añadió: "Todos los recursos captados fueron depositados en la cuenta de Política Limpia que a mi nombre abrí en agosto y cerré en diciembre 2025, siguiendo las instrucciones de la Unidad de Política Limpia". A su criterio, estas indagaciones buscan ensuciar su nombre y hasta se animó a decir que hay personas interesadas. "Todo lo demás son falsos argumentos o suposiciones que buscan ensuciar mi nombre, dirigidas por las cúpulas del Partido Nacional y del Partido Liberal, que según Yury Mora del Ministerio Público, recurrieron a una instancia penal como el Ministerio Público para algo administrativo", cerró.

Defensa y acusación