Bajo investigación presuntas inconsistencias en financiamiento electoral de Salvador Nasralla

Tegucigalpa, Honduras.- El excandidato presidencial Salvador Nasralla se encuentra bajo la lupa del Ministerio Público ante supuesta información relacionada con presuntas irregularidades en el financiamiento de su campaña electoral.
Así lo aseguró este lunes -8 de junio- Raúl Paniagua, abogado defensor de la comisionada presidenta de la Unidad de Política Limpia, Ivonne Ardón, tras comparecer ante fiscales en calidad de testigo dentro de las diligencias que desarrolla la Fiscalía.
"Los fiscales tienen mucha información y lo que se sabe o lo que nos manifestaron es que se utilizaron cuentas de terceros del señor Josué Colindres para captar fondos de forma que no fueron reportados a la unidad", declaró Paniagua.
Según el representante, la investigación es de oficio y se encuentra en una fase inicial, por lo que aún no existe un delito específico determinado. Sin embargo, señaló que la información recopilada por el Ministerio Público apunta a posibles inconsistencias entre los reportes financieros entregados a la Unidad de Política Limpia y una denuncia presentada posteriormente.
La principal hipótesis bajo análisis gira alrededor de recursos que habrían ingresado a la campaña política sin haber sido reportados dentro de los informes oficiales de gastos y financiamiento.
Colectas bajo la lupa de los fiscales
Entre los elementos investigados figura una cuenta utilizada en Estados Unidos para realizar colectas populares que posteriormente habrían ingresado a la campaña electoral.
De acuerdo con Paniagua, la información conocida hasta ahora indica que dicha cuenta estaba vinculada al Partido Liberal, aunque el instituto político habría informado a la Unidad de Política Limpia que no autorizó su apertura.
"Hay una cuenta a nombre del Partido Liberal en Estados Unidos, donde el Partido Liberal como partido no autorizó esa cuenta y esa cuenta se utilizó para hacer colectas populares y esas colectas populares ingresaron a los fondos de campaña", manifestó.
El abogado agregó que una de las observaciones contenidas en la denuncia apunta a que esos recursos no habrían sido incluidos en el informe de campaña presentado por Nasralla ante la Unidad de Política Limpia.
Además, se reveló otra línea de investigación relacionada con aportaciones realizadas por el entonces candidato a otros aspirantes de su partido, que presuntamente, habrían excedido los límites establecidos por la legislación vigente.
"Lo que hay en el Ministerio Público, en la denuncia, es que el señor Salvador Nasralla, como persona natural, le aportó a algunos candidatos de su partido y sobrepasó el techo que ya establece la ley", afirmó.
Movimientos financieros internacionales
Uno de los principales puntos a tocar durante la comparecencia fue la investigación a información relacionada con transferencias de dinero hacia otros países con escasos mecanismos de regulación financiera.
Aunque los testigos aseguraron desconocer los destinos específicos y los montos involucrados, se reveló que la información forma parte de los elementos que actualmente revisa el Ministerio Público.
"Se maneja que hay algunos fondos que fueron transferidos a algunas cuentas en otros países donde hay poca regulación en temas financieros", expresó.
Paniagua sostuvo que "aún es prematuro hablar de cantidades específica" porque se estima que la investigación requerirá auditorías forenses, comparación de informes financieros y revisión documental para establecer el origen y destino de los recursos.
"No hay ningún monto, está en investigación, es muy prematuro para determinar montos", señaló.
Respecto a la participación de Ivonne Ardón en el proceso, se aclaró que la funcionaria únicamente tiene condición de testigo debido a su cargo como presidenta de la Unidad de Política Limpia.
"Ella está en condición de testigo y no está como investigada ni ella presentó la denuncia", puntualizó.
Las diligencias tienen como antecedente una denuncia presentada el 3 de marzo de 2026 ante la Unidad de Política Limpia, mediante la cual se solicitó investigar posibles irregularidades en el manejo de recursos financieros vinculados a actividades partidarias.
Mientras la Unidad de Política Limpia continúa revisando la documentación presentada por el excandidato presidencial, el Ministerio Público mantiene abiertas las investigaciones para determinar si existen responsabilidades administrativas o penales derivadas del financiamiento de campaña.