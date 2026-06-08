Bajo investigación presuntas inconsistencias en financiamiento electoral de Salvador Nasralla

Tegucigalpa, Honduras.- El excandidato presidencial Salvador Nasralla se encuentra bajo la lupa del Ministerio Público ante supuesta información relacionada con presuntas irregularidades en el financiamiento de su campaña electoral. Así lo aseguró este lunes -8 de junio- Raúl Paniagua, abogado defensor de la comisionada presidenta de la Unidad de Política Limpia, Ivonne Ardón, tras comparecer ante fiscales en calidad de testigo dentro de las diligencias que desarrolla la Fiscalía. "Los fiscales tienen mucha información y lo que se sabe o lo que nos manifestaron es que se utilizaron cuentas de terceros del señor Josué Colindres para captar fondos de forma que no fueron reportados a la unidad", declaró Paniagua.

Según el representante, la investigación es de oficio y se encuentra en una fase inicial, por lo que aún no existe un delito específico determinado. Sin embargo, señaló que la información recopilada por el Ministerio Público apunta a posibles inconsistencias entre los reportes financieros entregados a la Unidad de Política Limpia y una denuncia presentada posteriormente. La principal hipótesis bajo análisis gira alrededor de recursos que habrían ingresado a la campaña política sin haber sido reportados dentro de los informes oficiales de gastos y financiamiento.

Colectas bajo la lupa de los fiscales

Entre los elementos investigados figura una cuenta utilizada en Estados Unidos para realizar colectas populares que posteriormente habrían ingresado a la campaña electoral. De acuerdo con Paniagua, la información conocida hasta ahora indica que dicha cuenta estaba vinculada al Partido Liberal, aunque el instituto político habría informado a la Unidad de Política Limpia que no autorizó su apertura. "Hay una cuenta a nombre del Partido Liberal en Estados Unidos, donde el Partido Liberal como partido no autorizó esa cuenta y esa cuenta se utilizó para hacer colectas populares y esas colectas populares ingresaron a los fondos de campaña", manifestó.

El abogado agregó que una de las observaciones contenidas en la denuncia apunta a que esos recursos no habrían sido incluidos en el informe de campaña presentado por Nasralla ante la Unidad de Política Limpia. Además, se reveló otra línea de investigación relacionada con aportaciones realizadas por el entonces candidato a otros aspirantes de su partido, que presuntamente, habrían excedido los límites establecidos por la legislación vigente.

"Lo que hay en el Ministerio Público, en la denuncia, es que el señor Salvador Nasralla, como persona natural, le aportó a algunos candidatos de su partido y sobrepasó el techo que ya establece la ley", afirmó.

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