Diputado propone crear régimen para hondureñas que realizan actividades sexuales pagadas

Tegucigalpa, Honduras.- Germán Martel, diputado de Libertad y Refundación (Libre) por Francisco Morazán, presentó una iniciativa de ley orientada a la "protección integral de las personas que realizan voluntariamente actividades sexuales pagadas". Según explicó el congresista, en Honduras existe un vacío normativo ya que no hay una regulación que permita mecanismos específicos para la protección de los derechos de quienes, de manera libre y voluntaria, realizan dichas actividades de carácter sexual con remuneración.

Es por ello que "dicho vacío normativo sumado al estigma social asociado a ellas, ha contribuido a que este sector de la población enfrente situaciones de especial vulnerabilidad y múltiples barreras para el ejercicio efectivo de sus derechos fundamentales", acotó. Martel afirmó que el espíritu de la ley no pretende olvidar delitos como trata de personas u otros en los que se ven involucrados menores de edad.

El congresista dijo que las mujeres que se dedican a las actividades sexuales pagadas "han enfrentado situaciones de discriminación, violencia, estigmatización y problemas para acceder a los servicios de salud; obstáculos para denunciar hechos de violencia o vulneraciones de derechos laborales". Reafirmó que la iniciativa "no pretende promover, incentivar o legitimar las actividades sexuales pagadas, ni modificar el régimen penal vigente".