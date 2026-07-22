Puente Germania avanza el 70%; SIT anuncia cierres parciales por trabajos nocturnos

Tegucigalpa, Honduras.- El proyecto de ampliación del Germania registra un 70% de ejecución, informó este miércoles el titular de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), Aníbal Ehrler, quien aseguró que la obra estará lista entre finales de septiembre y principios de octubre.
La construcción busca mejorar la movilidad en la salida al sur de la capital mediante un sistema de carriles reversibles que permitirá reducir significativamente los congestionamientos vehiculares en la zona.
"Este es un proyecto paliativo que permitirá reducir el tráfico en cerca de un 33%. Ese porcentaje de vehículos tendrá una circulación más fluida porque habrá dos carriles habilitados en uno u otro sentido, dependiendo de la hora del día", afirmó el ministro Aníbal Ehrler.
El funcionario explicó que la estructura presenta importantes avances en la instalación de sus componentes principales, lo que permitirá iniciar la fase final de la construcción durante las próximas semanas.
"Vamos muy avanzados. Ya instalamos todas las vigas y el 70% de las losas. Esta noche (22 de julio) colocaremos otro tramo y esperamos que a finales de septiembre o principios de octubre todo esté señalizado", detalló Ehrler.
Para continuar con el montaje de las losas restantes, la SIT realizará este miércoles un cierre parcial de las 9:00 de la noche hasta las 2:00 de la madrugada del paso vehicular en el sector del puente Germania.
"Además, habrá un sistema semafórico que indicará en qué sentido estarán funcionando los carriles. A inicios de octubre, los capitalinos ya podrán disfrutar de esa reducción del 33% en el tráfico", aseguró el titular de la SIT.
El nuevo sistema permitirá habilitar dos carriles en el sentido de mayor tránsito, dependiendo de la hora del día, con el propósito de agilizar el flujo vehicular en una de las zonas más congestionadas de Tegucigalpa.
Las autoridades pidieron comprensión a los conductores, ya que las labores nocturnas buscan acelerar la conclusión del proyecto sin afectar de manera considerable la circulación durante el día.
Por su parte, el encargado de la obra, Daniel Sansur, indicó que, además del cierre programado para esta noche, existe la posibilidad de realizar nuevas restricciones parciales conforme avance la instalación de las estructuras pendientes.
Estos cierres serán informados oportunamente para que los conductores puedan planificar rutas alternas y evitar retrasos en sus desplazamientos.
El proyecto de ampliación del puente Germania, en salida al sur de Tegucigalpa, cuenta con una inversión de 29.7 millones de lempiras y los trabajos comenzaron oficialmente el 12 de mayo de 2026.