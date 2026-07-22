Puente Germania avanza el 70%; SIT anuncia cierres parciales por trabajos nocturnos

Tegucigalpa, Honduras.- El proyecto de ampliación del Germania registra un 70% de ejecución, informó este miércoles el titular de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), Aníbal Ehrler, quien aseguró que la obra estará lista entre finales de septiembre y principios de octubre.

La construcción busca mejorar la movilidad en la salida al sur de la capital mediante un sistema de carriles reversibles que permitirá reducir significativamente los congestionamientos vehiculares en la zona.

"Este es un proyecto paliativo que permitirá reducir el tráfico en cerca de un 33%. Ese porcentaje de vehículos tendrá una circulación más fluida porque habrá dos carriles habilitados en uno u otro sentido, dependiendo de la hora del día", afirmó el ministro Aníbal Ehrler.

El funcionario explicó que la estructura presenta importantes avances en la instalación de sus componentes principales, lo que permitirá iniciar la fase final de la construcción durante las próximas semanas.

"Vamos muy avanzados. Ya instalamos todas las vigas y el 70% de las losas. Esta noche (22 de julio) colocaremos otro tramo y esperamos que a finales de septiembre o principios de octubre todo esté señalizado", detalló Ehrler.

Para continuar con el montaje de las losas restantes, la SIT realizará este miércoles un cierre parcial de las 9:00 de la noche hasta las 2:00 de la madrugada del paso vehicular en el sector del puente Germania.