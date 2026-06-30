Ampliación del puente Germania reducirá hasta un 33% el tráfico en la salida al sur del DC

Tegucigalpa, Honduras.- La ampliación del puente Germania avanza como una de las principales intervenciones viales de la salida al sur de la capital, con la promesa de aliviar hasta en un 33% el congestionamiento vehicular en la salida al sur de Tegucigalpa.

El proyecto forma parte de una intervención de 5.5 kilómetros desde el puente Germania hasta la Reynel Fúnez, donde se busca mejorar la capacidad vial, ordenar el flujo y reducir los embudos que diariamente afectan a miles de conductores.

Aníbal Ehrler detalló el estado actual de la obra y el impacto esperado en la movilidad capitalina, al asegurar que la fase actual es importante para la descongestión.

“El puente Germania ya tiene todas las vigas colocadas y este miércoles se volverán a levantar 12 prelosas. La estructura entra en su etapa final y se prevé concluir a finales de septiembre, lo que permitirá avanzar hacia la habilitación total del corredor vial”, explicó el titular de la SIT.

Añadió que la intervención no se limita al puente, sino que incluye una ampliación vial estratégica. “Se están recuperando tres áreas que estaban invadidas mediante procesos de indemnización para poder ampliar la vía a tres carriles desde Germania hasta la Reynel Fúnez en un tramo de 5.5 kilómetros”.

El funcionario subrayó que el objetivo es habilitar una solución a corto plazo. “Si todo avanza según lo previsto, en octubre se espera tener habilitados los tres carriles debidamente señalizados, junto con el puente de Germania como parte de la etapa uno del proyecto”.

Añadió que “con esta primera fase buscamos reducir en un 33% el tráfico de la salida al sur de la capital, especialmente en temporadas de alta demanda como diciembre, cuando el flujo vehicular aumenta considerablemente por actividades comerciales y festivas”, agregó.