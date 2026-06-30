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Fichajes: Real Madrid quiere romper récord con traspaso, Barcelona lo vende y el City va por joyita

El Real Madrid está pretendiendo dar un verdadero golpe en el mercado de fichajes al romper récord con la cifra que pretende ofrecer, por su parte Barcelona confirma otra baja

  • Actualizado: 30 de junio de 2026 a las 14:24
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El Real Madrid está pretendiendo dar un verdadero golpe en el mercado de fichajes al romper récord con la cifra que pretende ofrecer, por su parte Barcelona confirma otra baja
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Marcus Rashford: Todo indica que el delantero inglés regresará a las filas del Manchester United, ese sería su futuro.

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Mattia Liberali: Será nuevo jugador del Como 1907, llega del Catanzaro por la suma de 6 millones de euros, lo que vale su cláusula.
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Luis Milla: Su destino será el Como 1907 a cambio de 6 millones de euros, llega del Getafe CF.
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Omar Touré: El Watford FC avanza en la incorporación del delanter procedente del mismo grupo Pozzo desde el Udinese Calcio.
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Mateus Fernandes: El Tottenham Hotspur ha alcanzado un acuerdo histórico por el traspaso a cambio de 85 millones de euros con el West Ham United.
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Alejandro Grimaldo: El Atlético de Madrid ha cerrado la incorporación del defensa procedente del Bayer Leverkusen por una cifra cercana a los 20 millones de euros.
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Julian Nagelsmann: Su futuro en la selección de Alemania dependerá de la federación de fútbol alemana tras el fracaso en el Mundial 2026.
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Ayyoub Bouaddi: El Manchester City ha mantenido conversaciones preliminares por el jugador marroquí, se lo quiere llevar del Lille Olympique Sporting Club.
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Neco Williams: Nottingham Forest trabaja en la renovación a largo plazo del contrato. Las conversaciones están en una fase avanzada y el acuerdo parece encaminado.
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Enzo Fernández: No existen negociaciones entre el Real Madrid y el Chelsea FC pese a los rumores difundidos.
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Casemiro: El contrato de tres años de Inter Miami CF está completamente acordado y se firmará antes o al final del Mundial, quedando todo cerrado a falta de oficialización.
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El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, señaló en declaraciones a El Chiringuito de Jugones que esperan concretar los deseos de algunos jugadores que quieren vestir la camiseta azulgrana, en referencia a posibles movimientos de mercado.
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Yann Sommer: Ha quedado libre tras finalizar su etapa en el Inter Milan, y se encuentra abierto a iniciar un nuevo desafío en su carrera profesional.
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Pep Chavarría: El Chelsea FC mantiene conversaciones con el Rayo Vallecano por el lateral, quien aparece como una opción prioritaria para reforzar el costado izquierdo.
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Gonçalo Inácio: Figura como una de las tres principales alternativas en la lista del AC Milan para reforzar la defensa central en este mercado de fichajes.
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Michael Olise: El Real Madrid estaría preparando una oferta de impacto, histórico por la cifra de 190 millones de euros fijos más 33 millones adicionales en variables por objetivos, lo que elevaría el total a 223 millones. Esta operación, de concretarse, establecería un nuevo récord mundial de traspasos, superando los 222 millones que pagó el Paris Saint-Germain al FC Barcelona por Neymar Jr. en 2017.
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Ansu Fait: Finalmente ha dejado de ser jugador del FC Barcelona para firman con el Mónaco de la Ligue 1.
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Gonçalo Ramos: Ha dejado el París Saint-Germain y ahora será nuevo jugador del AC Milan Ha firmado por tres temporadas.
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Luka Modrić: El croata decidirá su futuro después de la Copa del Mundo, ya sea que eso signifique quedarse en el AC Milan, unirse a otro proyecto o retirarse.
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