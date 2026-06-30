Fichajes: Real Madrid quiere romper récord con traspaso, Barcelona lo vende y el City va por joyita

Michael Olise: El Real Madrid estaría preparando una oferta de impacto, histórico por la cifra de 190 millones de euros fijos más 33 millones adicionales en variables por objetivos, lo que elevaría el total a 223 millones. Esta operación, de concretarse, establecería un nuevo récord mundial de traspasos, superando los 222 millones que pagó el Paris Saint-Germain al FC Barcelona por Neymar Jr. en 2017.