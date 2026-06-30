Ismael Saibari: Su novia lo dejó por 'pobre', malformación que superó y su firme decisión

El atacante estrella se la selección de Marruecos, Ismael Saibari, ha sorprendido no solo por sus goles, también por su historia de vida, ya que tuvo tres países como opciones para representarlas
Ismael Saibari, el delantero de la selección de Marruecos nació en Terrassa, a 30 kilómetros de Barcelona, ya marcó en las tres primeras jornadas del Mundial, transformó el quinto y último penalti de la tanda que decidió la eliminatoria de dieciseisavos de final contra los Países Bajos.
Su hazaña es aún más llamativa si se tiene en cuenta que Saibari, de 25 años, es jugador del PSV Eindhoven, uno de los grandes clubes de los Países Bajos.
No todo ha sido color de rosa para Saibari, quien nació con una malformación en los pies que le obligó a usar un aparato ortopédico y le impidió caminar con normalidad hasta los dos años.
Saibari pudo nacer en suelo español ya que sus padres, Hassan y Fatima, llegaron a finales de los 80s y ahí estuvieron unos años
Ismael tuvo que salir de España a muy temprana edad debido a que sus padres se fueron en busca de un buen empleo.
El hermano mayor de Ismael, Akram, jugó en la temporada 2006-2007 con el Alevín A de la Damm, uno de los grandes clubes de Cataluña a nivel de fútbol base, pero la crisis económica cambió la vida de la familia Saibari de la noche a la mañana.
Su padre que trabajaba como albañil se quedó sin trabajo, por lo que Luego abrió una tienda de alimentación, pero duró poco tiempo y la familia emigró a Bélgica para buscar un futuro mejor.
En 2013 el hermano mayor explicó la experiencia en una entrevista en un medio local: "Nos fuimos a Bélgica a través de una amiga de mi madre. Tuvimos que empezar de cero".
Saibari pasó por la cantera de clubes como el Anderlecht o el Genk, y en 2020 fichó por el PSV Eindhoven. Ese mismo año debutó en la Eredivisie y en la Liga Europa, y en 2022 recibió una llamada del catalán Robert Martínez, entonces seleccionador de Bélgica, para ofrecerle jugar con ese país.
También tenía la opción de jugar con España, su país de nacimiento, pero según explicó el propio jugador su "sueño" y el de su familia era representar a Marruecos.
La temporada pasada firmó 15 tantos y 14 asistencias con el PSV y en la actual han sido 19 dianas y nueve pases de gol. Ha sido campeón y MVP de la Eredivisie, y ya se da por hecho su fichaje por el Bayern de Múnich por más de 50 millones.
Mientras tanto continúa brillando en la Copa del Mundo. Saibari, un jugador ofensivo que puede actuar en cualquier posición del ataque, marcó en el empate contra Brasil (1-1) y en los triunfos contra Escocia (0-1) y Haití (4-2) y este lunes transformó el penalti definitivo contra los Países Bajos.
En el último Mundial, la selección marroquí ya se convirtió en el primer país africano capaz de alcanzar las semifinales de toda la historia del torneo y ahora quiere seguir soñando con los goles de este hijo de Terrassa. Ahora es nuevo jugador del Bayern Múnich tras la Copa del Mundo.
Antes de conseguir la transferencia de sus sueños por 55 millones de dólares al Bayern Munich, Ismael Saibari ganaba 19.200 € por semana.
Su novia, poco impresionada por su salario, lo dejó discretamente, afirmando que él no podía ofrecerle el tren de vida que ella deseaba.
Pero la situación cambió rápidamente. En cuanto se anunció su enorme transferencia al FC Bayern Munich, ella se apresuró a enviarle largos mensajes para disculparse e intentar reconquistarlo.
En lugar de responderle, Saibari simplemente publicó capturas de pantalla de sus antiguos mensajes donde ella le decía: "No tienes los medios para cuidarme", justo al lado de sus nuevos mensajes de disculpas, dejando así que los internautas sacaran sus propias conclusiones.