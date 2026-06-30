Estadios donde se jugará el Mundial 2030: la final sería en el más grande del mundo

El Mundial 2026 no ha finalizado y ya se conocen los recintos donde se jugará la próxima Copa del Mundo. La final podía ser en el estadio más grande del mundo y sería histórico.
El Mundial 2030 se efectuará en tres continentes y seis países: Marruecos, España y Portugal como anfitriones principales, junto a tres partidos inaugurales en Uruguay, Argentina y Paraguay para celebrar el centenario. Preliminarmente se conoce que se elegirá 20 estadios oficiales: 11 en España, seis en Marruecos y tres en Portugal.
El Gran Estadio Hassan II en Marruecos está en construcción y tendrá una capacidad para 115 mil espectadores. Una vez terminado, este coloso ubicado en la provincia de Benslimane (cerca de Casablanca) se convertirá en el estadio de fútbol más grande del mundo. Marruecos tendrá juegos en otros cinco estadios y el Gran Estadio Hassan II será postulado para disputarse la gran final.
España tendrá 11 estadios y uno de los principales será el Santiago Bernabéu en Madrid, recinto con capacidad para 83,186 espectadores. España la postulará para acoger la final y competirá con el de Marruecos.
Otro de los estadios principales en España será el Camp Nou, instalación que está siendo remodelada y tendrá capacidad para 105 mil personas. Junto al Bernabéu y el de Marruecos también buscará acoger la final. ¿Qué otros estadios habrá?
Estadio Cívitas Metropolitano en Madrid con capacidad para 70,692 aficionados.
Estadio San Mamés en Bilbao con capacidad para 53,289 espectadores.
Estadio La Cartuja en Sevilla con capacidad para 70 mil personas. En España también se jugará en San Sebastián, Valencia, Zaragoza, Málaga y Gran Canaria.
Portugal será la sede de las principales con menos estadios con tres, el principal siendo el Estadio da Luz de Lisboa, recinto con capacidad para 64,642 espectadores.
Estadio José Alvalade, siempre en Lisboa, con capacidad para 52,095 espectadores.
Finalmente el estadio Estadio do Dragão de Oporto con capacidad para 50,033 espectadores.
En Sudámerica se jugarán partidos inaugurales aunque se maneja que Uruguay, Argentina y Paraguay tendrían toda su fase de grupos en su país. En el caso de Uruguay en el Centenario de Montevideo con capacidad para 60,235 espectadores.
Paraguay en el Estadio Defensores del Chaco 4con capacidad para 40,799 espectadores.
En tanto, Argentina en el Monumental con capacidad para 84,567 espectadores.