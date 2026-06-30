Estadios donde se jugará el Mundial 2030: la final sería en el más grande del mundo

El Gran Estadio Hassan II en Marruecos está en construcción y tendrá una capacidad para 115 mil espectadores. Una vez terminado, este coloso ubicado en la provincia de Benslimane (cerca de Casablanca) se convertirá en el estadio de fútbol más grande del mundo. Marruecos tendrá juegos en otros cinco estadios y el Gran Estadio Hassan II será postulado para disputarse la gran final.