  1. Inicio
  2. · Tegucigalpa

Cierre parcial nocturno en el puente Germania este lunes por instalación de vigas

El cierre parcial del puente Germania será el lunes, de 10:00 de la noche a 2:00 de la madrugada del martes, por trabajos de instalación de vigas dentro del proyecto de ampliación vial

  • Actualizado: 24 de mayo de 2026 a las 10:49
Cierre parcial nocturno en el puente Germania este lunes por instalación de vigas

El proyecto de ampliación del puente Germania avanza con la colocación de vigas, etapa clave para la obra que beneficiará a miles de vehículos diarios en la capital.

 Foto: Marvin Salgado/EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- La Alcaldía Municipal del Distrito Central, a través de la Gerencia de Movilidad Urbana, anunció un cierre parcial en el puente Germania durante la noche de este lunes, como parte de las obras de ampliación que se ejecutan en la zona.

La medida estará vigente de 10:00 de la noche a 2:00 de la madrugada del martes, periodo en el que se restringirá de manera controlada el paso vehicular en el sector.

El cierre obedece a los trabajos de instalación de vigas en la ampliación del puente Germania, una fase clave del proyecto vial ubicado en el sur de la capital hondureña.

La Alcaldía del Distrito Central recomendó a los conductores utilizar rutas alternas durante las horas de intervención para evitar congestionamientos y facilitar el desarrollo de las labores.

Entre las vías sugeridas está la ruta que conecta desde el sector de Los Jutes, en las cercanías de la residencial San Sebastián y la aldea Santa Rosa.

Ese trayecto enlaza con el anillo periférico a la altura de la residencial La Cañada y permite, además, la conexión hacia la salida al sur de la capital.

Así luce el avance del puente Germania que promete mejorar el tránsito en la capital

Según los responsables de la obra, esta alternativa busca mantener la movilidad vehicular mientras se ejecutan los trabajos de instalación de las estructuras metálicas.

Autoridades informaron que la instalación de vigas en el puente Germania sigue en marcha.

Autoridades informaron que la instalación de vigas en el puente Germania sigue en marcha.

 (Foto: AMDC/EL HERALDO)

El encargado del proyecto, Daniel Sansur, informó a EL HERALDO que durante el cierre se aprovechará el tiempo para avanzar con la colocación de vigas en el puente.

Sansur detalló que, con esta fase, ya suman 12 vigas instaladas de un total de 24 que contempla la estructura del puente Germania.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Infraestructura y Transporte, la ampliación del puente registra actualmente un avance aproximado del 15%.

El proyecto tiene una inversión estimada en más de 40 millones de lempiras y busca mejorar la conectividad vial en una de las zonas de mayor tránsito de la capital.

Obras de ampliación del puente Germania avanzan un 15 %; estaría listo en cinco meses

Las autoridades estiman que la obra beneficiará a más de 42,000 vehículos diarios que circularán por este corredor, lo que reducirá los tiempos de traslado. El proyecto se prevé que esté terminado en seis meses.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Marbin López
Marbin López
Periodista

Licenciado en Periodismo, egresado de la UNAH. Periodista de la sección Metro desde 2023. Contador de historias, formado en reportajes de periodismo cultural. Creador de pódcast de poesía, apasionado por la literatura e historia de Honduras.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias