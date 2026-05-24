Cierre parcial nocturno en el puente Germania este lunes por instalación de vigas

Tegucigalpa, Honduras.- La Alcaldía Municipal del Distrito Central, a través de la Gerencia de Movilidad Urbana, anunció un cierre parcial en el puente Germania durante la noche de este lunes, como parte de las obras de ampliación que se ejecutan en la zona.

La medida estará vigente de 10:00 de la noche a 2:00 de la madrugada del martes, periodo en el que se restringirá de manera controlada el paso vehicular en el sector.

El cierre obedece a los trabajos de instalación de vigas en la ampliación del puente Germania, una fase clave del proyecto vial ubicado en el sur de la capital hondureña.

La Alcaldía del Distrito Central recomendó a los conductores utilizar rutas alternas durante las horas de intervención para evitar congestionamientos y facilitar el desarrollo de las labores.

Entre las vías sugeridas está la ruta que conecta desde el sector de Los Jutes, en las cercanías de la residencial San Sebastián y la aldea Santa Rosa.

Ese trayecto enlaza con el anillo periférico a la altura de la residencial La Cañada y permite, además, la conexión hacia la salida al sur de la capital.