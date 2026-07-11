Desbordamientos y zonas incomunicadas tras fuertes lluvias en Catacamas, Olancho

Catacamas, Olancho.-Las fuertes lluvias registradas en las últimas horas en la zona nororiental del país han provocado la crecida de varios ríos en Catacamas, Olancho, dejando comunidades incomunicadas, afectando zonas productivas por desbordamiento de los caudales. Entre los sectores afectados está Río Tinto, donde la crecida del río Pataste ha complicado el paso hacia comunidades como La Sabana y Hato Viejo. Los pobladores también reportan daños en cultivos ubicados en las cercanías del afluente.

Las precipitaciones han generado además daños en la carretera principal hacia Cuyamel, donde el aumento del caudal impide el paso hacia varias comunidades. Las crecidas de los ríos Blanco y Tinto también han dificultado el transporte de productos agrícolas y paralizado temporalmente actividades comerciales en la zona. De acuerdo con los reportes, la situación provocada por las lluvias afectan a unas 20 mil personas en diferentes zonas productivas del municipio de Catacamas. Ante la emergencia, equipos técnicos de la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) coordinan acciones para evaluar los daños y atender a las familias afectadas, mientras se mantiene el monitoreo de las condiciones en la zona.