Sequía reduce áreas de siembra y amenaza cosechas de granos: "Cruzamos los dedos"

Tegucigalpa, Honduras.- La producción de granos básicos en Honduras enfrenta un escenario incierto este 2026 debido a la sequía y la irregularidad de las lluvias, factores que ya están reduciendo la cantidad de tierra cultivada y comprometiendo las proyecciones de cosecha. El ministro de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), Abraham Moisés Molina, confirmó que existe una disminución considerable en las áreas de siembra, ya que gran parte de las tierras que tradicionalmente se cultivan no han sido sembradas por la falta de condiciones climáticas favorables. “Cruzamos los dedos para que haya buen resultado de la cosecha con las siembras que se están haciendo”, expresó el funcionario, al referirse a la incertidumbre que rodea el actual ciclo agrícola.

Molina reconoció que ya se registran pérdidas en zonas específicas, especialmente en el corredor seco, donde varios cultivos de subsistencia se han perdido pese a los esfuerzos de los productores. No obstante, aclaró que, en términos de extensión territorial, la afectación aún no es elevada, aunque sí impacta a un alto número de pequeños agricultores. Ante este panorama, el Gobierno ha intensificado las acciones de apoyo, incluyendo asistencia humanitaria en las regiones más afectadas, entrega de insumos para ganaderos y coordinación con organismos internacionales como el Programa Mundial de Alimentos (PMA).

Proyecciones de siembra

El titular de la SAG advirtió que las perspectivas para esta temporada no son favorables debido a los efectos del cambio climático. En el caso del frijol, uno de los principales granos de consumo, se proyecta la siembra de unas 100,000 manzanas mediante el programa de incentivos a la producción, beneficiando a igual número de productores. Sin embargo, el maíz presenta el mayor nivel de incertidumbre. Muchos productores aún no deciden si sembrarán, ante el riesgo de perder sus cultivos por la falta de lluvias, lo que podría traducirse en una reducción significativa de la producción nacional. En cuanto al arroz, Molina explicó que las expectativas dependen en gran medida de los acuerdos de precio entre productores e industria. Aun así, se estima que la producción podría situarse entre 600,000 y 700,000 quintales, superando ligeramente la del año pasado, que no alcanzó el medio millón. A la fecha, ya se reportan cerca de 240,000 quintales de arroz producidos, lo que representa más de la mitad de lo cosechado en todo el ciclo anterior.