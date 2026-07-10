Venden avión presidencial en menos de $5.1 millones; en 2014 fue comprado en $14.8 millones

Tegucigalpa, Honduras.- El gobierno de Nasry Asfura finalmente vendió en 137 millones de lempiras (menos de $5.1 millones) el avión presidencial Embraer Legacy 600 con matrícula FAH-001. La aeronave había sido adquirida en 2014 durante la administración del expresidente Juan Orlando Hernández y en ese momento se obtuvo a cambio de 14.8 millones de dólares.

La empresa Thebe Ingeniería de México se agenció con la aeronave al confirmar que pagará L137 millones, lo que al cambio actual en dólares son 5,097,890.56. "Ofertamos un millón de lempiras más a lo que establecían las bases, estamos hablando de 137 millones de lempiras. Se harán modificaciones de interiores y se hará una revisión mecánica, es una oportunidad importantes y es algo que no se da siempre", dijo el representante de Thebe Ingeniería, Jonathan González. La cifra pagada por la empresa mexicana representa una diferencia mayor a los nueve millones de dólares en comparación a lo pagado en su momento por el Estado de Honduras, en este caso una pérdida por ese valor.

La mañana de este 10 de julio se recibieron las ofertas y en cuestión de horas ya se había adjudicado al ganador por parte de la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena). Cuatro empresas realizaron inspecciones técnicas presenciales al avión presidencial en las instalaciones de la Base Aérea Hernán Acosta Mejía, en Tegucigalpa, mientras otras cuatro compañías desistieron de participar y una no completó el procedimiento.