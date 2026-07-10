En libertad se defenderá maestra acusada de agredir a alumna en Yoro

El Progreso, Yoro.- La maestra Perla Díaz, señalada de agredir física y verbalmente a una alumna de 15 años en un centro educativo de Morazán, Yoro, continuará el proceso judicial en libertad mientras se desarrolla la siguiente etapa del caso. La resolución fue adoptada luego de la comparecencia judicial celebrada tras su captura, realizada después de que un video del incidente se difundiera ampliamente en redes sociales y generara fuertes reacciones entre padres de familia y distintos sectores de la sociedad. El Ministerio Público presentó un requerimiento fiscal en contra de la educadora por el supuesto delito de trato degradante en perjuicio de una de sus estudiantes.

Durante la audiencia, la Fiscalía solicitó que la imputada permaneciera bajo detención judicial mientras se desarrollaba la audiencia inicial y continuaban las diligencias del proceso.



Quedó en libertad

La defensa privada de la docente pidió al juzgado la aplicación de medidas cautelares menos severas, argumentando que la acusada cuenta con arraigo, ejerce la profesión docente y no posee antecedentes penales. De acuerdo con Nelson Mejía, el abogado defensor, esos elementos permitieron que el tribunal rechazara la petición de privación de libertad solicitada por la Fiscalía. Como resultado, Perla Díaz podrá defenderse fuera de prisión mientras continúan las actuaciones judiciales relacionadas con el caso.

Entre las medidas impuestas figura la obligación de presentarse periódicamente a firmar ante las autoridades judiciales mientras se celebra la audiencia inicial y avanza el expediente en su contra.



Sobre la agresión