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Capturan a maestra por agredir a estudiante en Yoro

Un video viral muestra a la docente Perla Díaz insultando y abofeteando a una alumna en un centro educativo de Morazán, Yoro; la Policía ya la detuvo

  • Actualizado: 10 de julio de 2026 a las 07:07
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