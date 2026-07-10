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Padre de motorista asesinado en Comayagüela lamenta que nadie ayudó a su hijo tras el ataque

Un conductor de la ruta Mateo-Las Tapias murió tras ser atacado a balazos, el video muestra cómo imploraba ayuda pero nadie se acercaba; su padre lamenta la indiferencia de la gente en Honduras

  • Actualizado: 10 de julio de 2026 a las 08:07
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