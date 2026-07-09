EH Plus
Investigaciones
Data
EH Explica
Interactivos
Inicio
Honduras
EH Verifica
Economía
Dinero & negocios
Sendas del café
EH Ambiente
Brand Studio
De interés
Acontecer empresarial
Ediciones comerciales
Tegucigalpa
Fotogalerías
Honduras
Sucesos
Entretenimiento
Deportes
Tegucigalpa en fotos
Mundo
Entretenimiento
Sociales
Deportes
EH Trámites
Videos
Hondureños en el mundo
Opinión
Editorial
Columnistas
Héroe y Villano
Cartas al editor
Foto del día
Apuntes
Trending
Utilidad
Tecnología
Salud y belleza
Sexo y pareja
Empleos
Motores
Revistas
Tictac
Siempre
Crímenes
Buen provecho
Especiales
Documentos
Edición diaria
Edición PDF
El Heraldo
La Prensa
Diez
Revista Estilo
Buen Provecho
Revista E&N
Suscripción
Suscríbete
Ingresar
Lo último
Honduras
Sucesos
Entretenimiento
Deportes
Mundo
Tegucigalpa
EH Plus
Videos
Fotogalerías
Edición PDF
Boletines
Inicio
.
Multimedia
.
Videos
.
Videos sucesos
Consternación en La Ceiba por muerte de niño atropellado frente a su escuela
Carlos Molina
seguir +
Actualizado: 09 de julio de 2026 a las 17:42
El Heraldo Videos
Videos sucesos
Cronología del crimen del conductor de bus asesinado en Comayagüela
Rodiney Cerrato
Videos sucesos
Consternación en La Ceiba por muerte de niño atropellado frente a su escuela
Carlos Molina
Videos sucesos
Sepultan a conductor asesinado a disparos en Comayagüela
Marbin López
Videos sucesos
"Dos hombres atacaron a mi mamá": hija de María Méndez relata entre lágrimas el crimen en Intibucá
Estalin Irías
Videos sucesos
Herido y tendido en el suelo: ayudante de bus pedía ayuda tras atentado en Comayagüela
Cortesía
Videos sucesos
Bus rapidito vuelve a ser escenario de violencia en Comayagüela
Estalin Irías
Videos sucesos
Tío de madre e hija fallecidas en El Negrito relata el dolor de la tragedia
Eleana Enamorado
Videos sucesos
¿Quién era Esmelin Betancourt? El hombre hallado desmembrado en Jardines de Loarque
Rodiney Cerrato
Videos sucesos
Más de 2,900 mujeres perdieron la vida de forma violenta en Honduras en siete años
Rodiney Cerrato
Videos sucesos
Accidente en el bulevar Fuerzas Armadas deja una persona fallecida
Estalin Irías
Videos sucesos
La Habrían Asfixiado Con Un Cargador Y Sospechan De Su Pareja
El Heraldo
Videos sucesos
Así recibieron al pequeño Mateo en su casa en El Progreso, Yoro tras su desaparición
Eleana Enamorado