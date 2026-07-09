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Cronología del crimen del conductor de bus asesinado en Comayagüela

El conductor de la ruta Mateo–Tapias–Mercado intentó ponerse a salvo tras el ataque armado y fue trasladado de emergencia al Hospital Escuela. Pese a los esfuerzos por salvarle la vida, falleció minutos después a causa de las heridas sufridas.

  • Actualizado: 09 de julio de 2026 a las 17:44
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